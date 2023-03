Fameuze Fast & Furious Skyline gaat onder de hamer

Je kunt er binnenkort vandoor gaan met de enige echte Skyline GT-R uit Fast & Furious 4.

Het Fast & Furious-franchise is na dik 20 jaar nog steeds springlevend. Het tiende deel komt er alweer aan en we kunnen niet wachten. We zijn heel benieuwd hoe de natuurwetten deze keer getart worden. En wie weet brengen ze wel een bezoekje aan de maan deze keer.

Nu Fast & Furious weer volop in de aandacht staat is het een uitgelezen moment om een auto uit deze filmreeks te veilen. Bonhams heeft het slim bekeken en gaat volgende maand een pareltje uit F&F 4 afhameren: de blauwe Skyline GT-R van Brian.

Voor Fast & Furious-begrippen oogt de auto nog redelijk origineel, maar er is wel degelijk het nodige gemodificeerd. Zo is de auto onder meer voorzien van een Turbonetics intercooler, een Nismo-uitlaat, OMP-kuipstoelen en een rolkooi. De uiterlijke aanpassingen zijn beperkt tot de velgen. Dat zijn 19 inch Volk Racing-velgen.

Deze Skyline levert zo’n 550 pk, dus het is een auto die het niet slecht zou doen in een real-life straatrace. Al gaat deze auto waarschijnlijk weinig straat meer zien, laat staan dat er mee geracet wordt.

Voor de filmopnames is deze auto ook niet afgeragd, daar waren de stuntauto’s voor. Er zijn in totaal zes replica’s gebruikt. Daar zaten ook een aantal echte Skylines tussen, maar dat waren geen GT-R’s. Dit is dus de enige echte Skyline GT-R uit de film.

De Fast & Furious Skyline staat momenteel bij Motorworld in München, waar de auto ook te bezichtigen is. Kopers moeten nog even geduld hebben tot vrijdag 28 april. Vanaf dan kan er een week lang geboden worden op deze iconische filmauto.

Bonhams verklapt nog niet wat voor opbrengst ze verwachten, maar we weten wel dat de auto eerder voor 1 miljoen euro te koop heeft gestaan. Als je mee wilt bieden moet je dus aan die orde van grootte denken.