Mercedes EQE SUV ook gelijk als AMG [VIDEO]

Na de EQS SUV gaat Mercedes een maatje kleiner met de EQE.

Het is misschien een klein beetje verwarrend, maar van zowel de Mercedes EQS als de EQE komen SUV’s. Ze hebben dezelfde naamgeving, maar dan simpelweg met SUV erachteraan geplakt. De EQS SUV kenden we al, maar nu is het de beurt aan de Mercedes EQE SUV om te shinen. En men trekt ook meteen het doek van de Mercedes-AMG.

Dezelfde naamgeving en toch andere afmetingen. De nieuwe Mercedes EQE SUV heeft een wielbasis van drie meter. De wielbasis is negen centimeter korter in vergelijking met de limousine. Verder is de EQE SUV 4,86 meter lang, 1,94 meter breed en 1,68 meter hoog. De elektrische auto komt met zowel achterwiel- als vierwielaandrijving beschikbaar.

Je zit hoog en droog. Maar dat heeft ook weer een negatief effect op de actieradius. Wil je zo ver mogelijk komen dan is het beter om plaats te nemen in de limousine. Mercedes belooft een WLTP-actieradius van maximaal 550 kilometer voor de EQE SUV. De Duitsers willen nog niet zeggen hoe groot het accupakket is. Het is mogelijk de EQE SUV met drie fasen op te laden. Dat gaat met 11 kW, optioneel is 22 kW mogelijk. Snelladen kan met een max van 170 kW.

Net als de EQE en EQS, heb je ook in dit model het optionele hyperscreen. Een enorm scherm ter hoogte van het dashboard met een breedte van 141 centimeter. De bestuurder kijkt naar een 12.3-inch OLED scherm met een geheel eigen interface.

Mercedes-AMG

In tegenstelling tot de EQS SUV, komt de EQE SUV er ook meteen als AMG. Het is daarmee de eerste volledig elektrische SUV van het sportieve merk uit Affalterbach. Over dit model is al meer bekendgemaakt. Zo levert de EV een systeemvermogen van 626 pk en 950 Nm koppel. De Mercedes-AMG EQE SUV beschikt altijd over vierwielaandrijving.

0-100 km/u is al gedaan in 3,5 seconde. Dan moet je wel het AMG DYNAMIC PLUS Package meebestellen om Race Start te ontgrendelen. De topsnelheid ligt op 240 kmu/.

Het accupakket in de AMG is 90,6 kWh groot. Net als de reguliere EQE kun je maximaal 170 kW snelladen. 11 kW thuis of publiek laden is standaard, 22 kW optioneel.

Productiestart

De productie van de nieuwe Mercedes EQE SUV start in december in de Verenigde Staten. Wanneer we de elektrische auto in Nederland mogen verwachten is nog niet bekend. In een later stadium weten we meer, bijvoorbeeld info met betrekking tot de aandrijflijn en beschikbare varianten.