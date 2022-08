Prijs Mercedes EQS SUV is niet voor de poes

De elektrische top-SUV van Mercedes genaamd EQS SUV heeft een prijs en die is niet mals. Uiteraard krijg je er wel het nodige voor terug.

Mercedes zet aardig nette cijfers neer met hun elektrische toplimousine, de EQS. Los van of die auto de moeite waard is, staat hij al gelijk 1-0 achter in de moderne wereld. Waarom? Omdat het geen SUV is. Zonder hoge zit red je het gewoon niet in 2022. Daar heeft Mercedes een oplossing voor.

Mercedes EQS SUV

Die oplossing kennen we sinds begin dit jaar en hij heet Mercedes EQS SUV. Zo makkelijk kan het zijn. Er is ook verder niet zo veel bijzonders aan de auto, want het is gewoon een Mercedes EQS met hoge zit. Oké, en een grotere kofferbak waar je optioneel twee stoelen in kunt zetten en je dus een zevenzitter hebt.

Het nadeel ervan is dat de EQS SUV door zijn grotere silhouet en hogere gewicht wel iets minder rijbereik realiseert. Waar het topmodel van de EQS 757 km haalt, haalt de EQS SUV 633 km. Maar, zoals gezegd, het feit dat de EQS SUV een SUV is, maakt voor vele kopers het verschil.

Mercedes EQS SUV prijs

Voor die kopers is er goed nieuws: de Mercedes EQS SUV heeft nu een prijs. En, zoals gezegd, die is fors. Voor niet minder dan 120.827 euro staat er een Mercedes EQS SUV voor de deur. Dat lijkt overigens 14.000 euro duurder dan de EQS die start vanaf 106.307 euro, maar dat is het later toegevoegde Business Line pakket. De goedkoopste EQS SUV is een Luxury Line en die kost bij de EQS 122.763 euro. Verwacht dus nog een basisversie van de EQS SUV die zo rond de 104.000 euro komt te zitten.

Keuze

De Mercedes EQS SUV komt met drie verschillende motoren en accu’s. Het is wel zo overzichtelijk om die even naast elkaar te zetten, dat zie je hieronder:

EQS 450+ EQS 450 4MATIC EQS 580 4MATIC Prijs 120.827 euro 127.845 euro 167.291 euro Vermogen 360 pk 360 pk 544 pk Sprinttijd 0-100 km/u 6,7 seconden 6,0 seconden 4,6 seconden Actieradius 633 km 597 km 594 km

Beide 450-modellen zijn beschikbaar als Luxury Line en AMG-Line, waar natuurlijk de ene meer op luxe en de andere meer op sportiviteit gefocust is. De EQS 580 4MATIC is enkel beschikbaar als AMG-Line. Zoals gezegd zijn er nieuwe versies van de EQS sedan die we in een later stadium ook nog wel verwachten voor de EQS SUV. Denk aan een Business Line pakket als instapper, een Luxury Line pakket voor de EQS 580 en een AMG EQS 53. Ook een EQS 500 als middenmoter met 449 pk is nu beschikbaar voor de EQS sedan, dus die zal de SUV ook wel ontvangen in een later stadium.

De Mercedes EQS SUV is dus aardig aan de prijs, maar niet buitenproportioneel vergeleken met de normale EQS. En daar passen geen zeven personen in. De keuze is reuze.