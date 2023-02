Mercedes-Maybach komt met allereerste plug-in hybride

Ook de rijken der aarde moeten aan hun centen denken natuurlijk. En dat kan fantastisch met deze Mercedes-Maybach plug-in hybride.

Het valt niet mee om rijk te zijn hoor. Althans, dat denken wij allemaal hier op de redactie. Want rijk zijn is hartstikke duur. Je betaalt veel meer belasting dan de arme medemens, de energierekeningen in al je huizen zijn torenhoog en je betaalt de volle mep BPM als je een echte rijkenbak koopt

Maar Mercedes-Maybach denkt met zijn klanten mee en komt met een oplossing; de allereerste plug-in hybride van het merk. Het gaat om de S 580e en die zorgt voor een veel lagere BPM als je hem op een willekeurige woensdag cash komt aftikken bij de dealert. En dat kunnen die arme rijken best gebruiken, toch?

Mercedes-Maybach plug-in hybride

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen; in de Mercedes-Maybach S 580e ligt geen volvette V8 in het vooronder. Je moet het doen met een 3 liter zes-in-lijn in combinatie met een elektromotor. Gelukkig lijden de prestaties er niet onder, want het ding is gewoon erg rap te noemen.

Het systeemvermogen bedraagt namelijk 510 pk en het systeemkoppel is maar liefst 750 Nm . Ja, en daarmee wil zelfs een uit de kluiten gewassen taxi Mercedes flinke stappen maken. 0-100 gaat in 5,1 seconden en de top ligt vanzelfsprekend op een begrensde 250 kilometer per uur.

Mocht je nou even geen zin om dat armzalige geluid van een 6-pittertje te horen terwijl je in je Mercedes-Maybach zit, dan kan hij ook 100 kilometer elektrisch rijden met een top van 140 kilometer per uur. Alleen kom je natuurlijk niet zo ver als je voluit rijdt, maar dat had je zelf ook al begrepen. Oh ja, de accu kan in een half uurtje weer vol zitten.

Het verbruik is laag. Volgens het -ronkende- persbericht verbruikt de Mercedes-Maybach S 580e plug-in hybrid slechts 0,8 tot 1 liter per 100 kilometer. Benieuwd hoe ze dat hebben gemeten, waarschijnlijk alleen maar op de elektromotor. Want dit is wel heul zuunig, niet?

Nu wil jij natuurlijk weten wat ‘ie kost hè? Nou, wij ook. Alleen weten we dat nog niet. Heeft Mercedes nog niet gezegd tegen ons. Maar 1 ding is zeker, je betaalt er een stuk minder BPM voor dan voor zijn volledig benzinegestookte broeders.

Kun je weer wat extra kaviaar kopen. Da’s dan weer mooi meegenomen.