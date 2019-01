Hilarisch: Panamericana grille nu ook op je niet-AMG

Helemaal het mannetje.

De huidige Mercedes-AMG modellen (van na de eventuele facelift) zijn eenvoudig te herkennen aan de grille. In tegenstelling tot de reguliere Mercedes-Benz auto’s, beschikken de Mercedes-AMG modellen over een sportievere grille. Ook wel bekend als de Panamericana.

Een opvallend verticaal hekwerk laat er geen misverstanden ontstaan. Dit is topmodel van AMG en een dorstig 4.0 biturbo V8 onder de kap is klaar om prooien te verscheuren. Of is het een lammetje in vorm van een C160d? Die kans is aanwezig wanneer je bij Hofele gaat shoppen. De tuner komt met een pakketje voor de C-klasse.

In eerste instantie is de tuning erg subtiel. De standaard voorbumper kan bijvoorbeeld van een chrome, carbon of gloss back finish voorzien worden. Het meest opvallende is natuurlijk die grille. Kenners zullen zien dat de agressieve AMG-voorbumper mist, maar met de Panamericana grille is het toch even goed kijken of je toch niet met een echte AMG heb te maken.

Wat dat betreft heeft Hofele een aardige replica van de echte AMG-grille weten te maken. Of je dit ook moet willen op je C-klasse met instapmotor is uiteraard geheel aan jezelf.