Deze 8 meter (!) lange slee heeft 1.000 pk en een vreemde V6

Over smaak valt niet te twisten…

Vind jij moderne luxe sedans te braaf en te eentonig geworden? Nou, dan heeft het Italiaanse Aznom heel goed nieuws voor jou! Samen met Camal Studio presenteert het merk de L’Epoque: een conceptauto die zelfs een Rolls-Royce Phantom laat bibberen.

Elektrisch vermogen met een vangnet

Onder het vooral niet opvallende moderne design schuilt een zeer moderne aandrijflijn. Elk wiel krijgt zijn eigen elektromotor, goed voor een gecombineerd vermogen van net geen 1.000 pk. Dit zijn natuurlijk cijfers waar we intussen wel aan zijn gewend, maar er is meer.

Deze Aznom beschikt namelijk ook over een V6-motor, maar niet als krachtbron voor de aandrijving. Nee, deze V6 functioneert als range-extender en voedt een batterij van 100 kWh. Slim, want de 1.000 pk motoren lusten vast wel wat vonkjes. Weer eens wat anders dan een wankeltorretje.

Acht meter lang rijplezier

Met een lengte van ongeveer acht meter komt hij qua lengte in de buurt van de Lincoln Town Car limousine (8,6 meter). Zegt je dat niets? De L’Epoque is ongeveer twee keer zo lang als een Volkswagen Polo. Als je denkt dat de lengte opvallend is, dan zijn de zwaar overdreven 30-inch velgen dat zeker.

Het nonchalante ontwerp van deze Italiaan mixt klassieke elementen zoals een rechtopstaande grille, lange motorkap en een bootachtige achterzijde met een moderne doorvertaling van art deco. Leuk hoor. Wat ik vooral prachtig vind zijn de zeer smakelijke suicide-achterdeuren waarbij een stukje omhoog klapt.

Het resultaat van deze mix doet denken aan een avond waarop een Rolls-Royce Phantom en een Amerikaanse sportwagen uit de jaren zeventig het net iets te gezellig met elkaar kregen op de parkeerplaats. Eén ding is zeker: deze rijdende boot is ontworpen om gezien te worden. Dat kan niet anders.

Een rijdende lounge voor achterin

Als je dacht dat de buitenkant opvallend was, dan staat je nog wat te wachten. Waar de meeste luxe sedans zich richten op entertainment, technologie en de grootste schermen kiest Aznom voor een complete lounge. Denk hierbij aan een royale sofa, uitklapbare stoelen en een centrale kast die kan dienen als minibar, sigaren humidor, horlogewinder of wat dan ook.

Dit is natuurlijk allemaal gedaan zodat jij lekker achterover kan zitten en op een ontspannen manier kan genieten van je matcha thee en Dubai chocolade. Mocht je echt fomo krijgen naar een scherm, dan zitten deze uiteraard wel verstopt achter alle luxe. Geen stress.

Het interieur van de L’Epoque is volgepleurd met materialen als hout, leer en textiel. Geluidsisolatie moet ervoor zorgen dat het verkeer buiten verandert in acceptabele achtergrondruis. Een AI-assistent regelt zaken als klimaat, verlichting, geur en onderstelinstellingen, zodat inzittenden zich kunnen bezighouden met belangrijkere zaken.

Afijn, voorlopig blijft de L’Epoque nog gewoon een designstudie. Aznom stelt dat een eenmalige productie technisch opzich mogelijk is, mede dankzij ervaring met eerdere projecten zoals de Palladium. Toch wordt de auto vooral gepresenteerd als een droom (of nachtmerrie) op wielen.