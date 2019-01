Nederlanders willen rekeningrijden!

Open de la van kilometerheffing. De discussies gaan weer beginnen

Al meer dan 10 jaar komt het onderwerp geregeld ter sprake. Toch is het er nooit van gekomen. Rekeningrijden. Ook vandaag komt het onderwerp weer naar boven. Dit keer is het de Volkskrant die rekeningrijden onder de aandacht brengt.

De krant heeft onderzoeksbureau I&O Research ingeschakeld om te meten hoe Nederlanders nu denken over rekeningrijden. Er deden 3.263 mensen mee aan het onderzoek. 58 procent van de deelnemers aan het onderzoek stonden positief over betalen naar gebruik. 20 procent was tegen. ‘Betalen naar gebruik’ was ook de kern van het onderzoek, want termen als rekeningrijden en kilometerheffing werden vermeden. Omdat aan die termen zoveel discussie kleeft kan dit het onderzoek beïnvloeden. Net als die Gerda’s die altijd zomertijd willen omdat het dan opeens lekker warm in de winter gaat worden of zo.

In het onderzoek werd geopperd dat betalen naar gebruik als vervanging van de motorrijtuigenbelasting moet komen. Op dit moment betaal je een vast bedrag per automatische incasso gebaseerd op het voertuig dat je bezit en wat je verblijfsadres is. Of je nu jaarlijks 40.000 kilometer gebruik maakt van ’s Heeren wegen of 5.000 met diezelfde auto, de wegenbelasting is hetzelfde. Betalen naar gebruik moet het eerlijker maken. Kilometervreters gaan lappen, terwijl er een financiële motivatie tegenover staat voor de gemiddelde automobilist om de auto wat vaker te laten staan.

Naast het afschaffen van de motorrijtuigenbelasting moet ook het openbaar vervoer goedkoper worden vinden de deelnemers aan het onderzoek. Het kabinet had er tot nu toe nooit oren naar. Sleutelen aan een stabiele en stijgende vorm van inkomsten staat immers onderaan op het prioriteitenlijstje, bij het rijtje van BPM en de brandstofaccijnzen.

Foto: zeecontainer bij een tankstation. Via @hhitalia op Autojunk