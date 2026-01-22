Hier kun je het beste opladen volgens EV-rijders

Waar kan je het beste laden en wat kost dat?

De behoefte om te laden is vaak net als met hoge nood vlak bij huis aankomen. Naarmate je dichterbij komt, wordt je steeds een beetje zenuwachtiger, knijpen de billetjes iets strakker bij elkaar en hoop je meer en meer dat je het in ieder geval tot je bestemming redt. Pas dan kan de druk van de billen.

Met andere woorden, het vinden van en laden aan een openbare lader kan wel eens een laatste redmiddel zijn voor menig EV-rijder. En dan is het extra vervelend als de gevonden paal het weer eens niet doet. Blijkbaar gebeurt dat het vaakst bij Shell-Recharge, want uit de rondvraag van Chargemap onder 132.000 unieke gebruikers, die 433.775 keer hun mening deelden, is Shell-recharge de slechts beoordeelde.

Het beste laadnetwerk is…

Waar rijden de Chargemappers met een glimlach voor om? Voor het netwerk van Electra en iets minder voor de laders van de rijkste man van de planeet: de Tesla Superchargers. Eerlijk is eerlijk, daar hebben we zelf ook prettige ervaringen mee.

Waar we ook van opkijken is de middelmatige plek van Fastned. Wellicht Nederlands bekendste en meest herkenbare netwerk. Het enige probleem waar we hier zelf meermaals tegenaanlopen is de drukte bij deze stations (mede door mensen die pas wegrijden als de teller op 100 procent staat). Voor de rest is het een uiterst stabiele factor en met regelmaat toch een prettige laadervaring.

De hele lijst willen we je overigens niet onthouden. We hebben hem voor de volledigheid maar even aangevuld met de prijs per kWh zonder abonnementen en dergelijke voor de snelste laadmogelijkheid. Zo kan je zelf bepalen of hogere prijzen impact hebben op de waardering.

Electra (61 cent) Tesla Superchargers (piek en dalprijzen – 44 cent) EQUANS SGZH 1.0 (Afhankelijk per gemeente tot 49,61 cent) EQUANS SGZH 2.0 (Afhankelijk per gemeente tot 49,61 cent) Fastned (77 cent) TotalEnergies (afhankelijk per gemeente tot 79 cent) Agrisnellaad (73 cent) E-flux (1,172 euro) RoboCharge (82,6 cent) Shell-Recharge (85 cent)

Eind vorig jaar deden we overigens zelf ook een ladertest. Kijk ‘m hieronder.