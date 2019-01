Huis aan Prinsengracht heeft leuke verrassing in garage

Op de lange termijn is het kopen van deze woning goedkoper dan de twee auto's buiten parkeren met een abonnement.

Fan van historie, Amsterdam en een dikke bankrekening? Je kans om bij ‘de elite’ te horen kan met dit pand aan de Prinsengracht uit 1640. Lopende over de grachten denk je er misschien niet gauw aan, maar soms kan er achter de poorten van een pand een een leuke verrassing verstopt zitten. In dit geval een Ferrari 612 Scaglietti en een Bentley Continental GT V8 S.

Wellicht dat de huidige bewoner meer wil genieten van de Côte d’Azur. De Bentley staat namelijk op Monegaskische platen. Ik zou ook wel liever met m’n reet in Monaco zitten dan met dit koude weer aan de Amsterdamse grachten.

Het optrekje moet twee miljoen euro kosten. De kleine inpandige parkeergarage beschikt over een lift die je naar het woonvertrek brengt. Het rijksmonument bestaat uit zes woonlagen. Wat dat betreft is de lift niet overbodig. Ondanks het feit dat het pand enkele honderden jaren oud is, hebben de (voorgaande) bewoners de woning sterk gemoderniseerd. Zo is er onder meer vloerverwarming aanwezig. De stijl moet dan ook je ding zijn, er is nog weinig ‘1640’ aan.

Met dank aan Torsten voor de tip!