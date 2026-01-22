Vergeet de X5, in deze BMW iX3 zit je nog ruimer

Je hoeft niet een hoger segment te shoppen voor meer ruimte in het interieur!

Een ruimere auto, dan moet je het toch een segment hoger zoeken? Ja in Europa wel, maar dat is niet overal zo. In diverse Aziatische markten kun je gewoon opteren voor een ruimere variant van een bestaand model. Maak kennis met de nieuwe BMW iX3 Long Wheelbase.

BMW iX3 met lange wielbasis

De iX3 Long Wheelbase krijgt 108 millimeter extra tussen de assen. Dat vertaalt zich vooral naar flink meer ruimte achterin. Die X5 kan je lekker laten staan. Speciaal voor dit model ontwikkelde BMW een China-specifiek onderstel. Daarbij staat comfort voorop. Er is wel meer anders aan deze auto, dus zomaar importeren naar Nederland moet je niet willen.

Geoptimaliseerd voor de Chinese markt

Zo is de software aangepast op de lokale markt. Navigatie komt van Amap en de spraakassistent maakt gebruik van AI-technologie van Alibaba en DeepSeek. Verder is er een integratie met Huawei. De Digital Key, HiCar en de My BMW-app werken samen met HarmonyOS. Dat is de lokale software van Huawei-smartphones in China. Want het Westerse Android en iOS is natuurlijk verwerpelijk. Qua assistentiesystemen werkt BMW samen met Momenta aan een China-specifiek ADAS-pakket, afgestemd op druk stadsverkeer en lange snelwegritten.

Het zijn allemaal diensten en merken waar we hier in ons land nauwelijks gebruik van maken. Tegelijkertijd laat het zien hoe digitaal auto’s zijn geworden vandaag de dag. Voor een andere markt kan hetzelfde model compleet aangepast worden naar de lokale behoeften, zoals in dit geval China. Dit gaat zoveel verder dan alleen een langere wielbasis.

De BMW iX3 Long Wheelbase beleeft zijn debuut later dit jaar en komt daarna op de markt in China en een aantal andere Aziatische landen. Voor Europa lijkt hij voorlopig niet gepland. Dat laatste is niet heel vreemd. Met name in China regent het Duitse automodellen met een lange wielbasis. Al die modellen vinden nauwelijks hun weg naar Europa. Bij ons zijn alleen de vlaggenschepen verkrijgbaar met extra ruimte. Denk aan een verlengde BMW 7 Serie, Audi A8 of een Mercedes S-klasse.