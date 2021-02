Hilux AT35 is onverwinnelijk en onverwoestbaar - Autoblog.nl

Als de apocalyps dreigt te arriveren: met deze Hilux AT35 heb je het ideale vervoer.

Af en toe zijn we ietwat kritisch op het fenomeen crossover en SUV. Ten eerste wordt de term al gebezigd op hatchbacks die 15 millimeter hoger op hun poten staan en uitgevoerd zijn met zwarte bumpers. In principe is het een simpel basisprincipe: het moet een doel dienen. Een crossover is in niets beter dan een hatchback, sedan of stationwagon, eigenlijk.

Die avontuurlijke looks trekken veel klanten over de streep. Hoge instap, premium badge: je bent helemaal het mannetje in de betere Vinex-wijk. Maar als je écht een stoere auto wenst, moet je even verder kijken. Naar deze Hilux AT35, bijvoorbeeld.

Toyota Hilux AT35

De Toyota Hilux is een compacte pick-up van Toyota, die in Nederland voornamelijk als bedrijfsauto wordt ingezet. Je kunt ‘m zelfs als Crew Cab bestellen zodat de gehele familie mee kan. De Hilux AT35 is onder handen genomen door Arctic Trucks. Nu is de Toyota van zich zelf al onoverwinnelijk, de Hilux AT35 doet daar nog even een schepje bovenop.

Bescherming

Dat kun je zien aan de bredere wielkasten en de sidesteps. Handig voor de betere vrijheidsvechter om op te staan, al schietend in de lucht met een AK-47. Maar het zijn niet alleen maar cosmetische aanpassingen. Zo zijn er extra platen aan de onderkant van de Hilux AT35 ter bescherming. De verplichte verlichting op het dak is optioneel aanwezig. Ook handig: er is een pomp aan boord om de banden van meer (of juist minder) lucht te voorzien, al naar gelang de omstandigheden.

Bandenmaat Hilux AT35

De naam ’35’ komt van de banden. De auto is namelijk voorzien van enorme BF Goodrich banden met een diameter van 35 inch. De maat is 315/70 17. De bandenboer ziet je graag verschijnen. Alleen al door deze modificatie staat de auto 6,5 centimeter hoger op zijn poten. Hierdoor kun je nog steilere hellingen opklimmen. Het onderstel is in samenwerking met Bilstein helemaal opnieuw ontwikkeld voor de Hilux AT35. Er zijn nieuwe veren, dempers rondom en een dikkere anti-rollbar aan de achterzijde.

De Hilux AT35 is 9 centimeter breder én 9 centimeter hoger dan standaard. Arctic Trucks is een van de eerste eerlijke tuners die aangeven wat de extra onderdelen wegen: 115 kilogram. Gelukkig nam de maximum toelaatbare massa toe met 43 kg dankzij de modificaties, dus je kan net zo veel meenemen als voorheen.

Garantie

Aan de motor van de auto is vooralsnog niets gedaan. De grote kracht van de 2.8 diesel die erin ligt is dat ie bijkans onverwoestbaar is. Via een handbak worden alle vier de wielen aangedreven. Alle modificaties aan de Hilux zijn goedgekeurd door Toyota. Je garantie komt dus niet te vervallen als je de onderdelen monteert. Sterker nog, bij sommige Toyota-dealers in Europa kun je de onderdelen gewoon bestellen. Enige nadeeltje: de prijs van het alles: reken op een dikke 20 mille in euro’s.