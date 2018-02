Hoe configureer jij de nieuwe Volvo V60?

Hij is rood, want dat is de enige kleur die het lease-spectrum omzeilt.

Bij de lancering van de nieuwe Volvo V60 werd meteen bekendgemaakt dat de wagen per direct te bestellen zou zijn. Dat betekent natuurlijk maar één ding: de configurator staat online. Wijzelf hadden er nog niet echt bij stilgestaan, maar nadat @willeme vanochtend naarstig op zoek was naar leesvoer, liep hij de configurator pardoes tegen het virtuele lijf.

In mijn ogen is er dan ook geen beter moment om eens letterlijk een duik te nemen in de auto. Zoals we van Volvo mogen verwachten zijn de keuzes wat betreft het exterieur tamelijk beperkt. Wie een opvallend kleurtje voor ogen heeft, is dus mooi in de aap gelogeerd. Tussen de verschillende tinten grijs, blauw, bruin en zwart door herkennen we slechts één kleur die tot de verbeelding spreekt: Fusion Red.

Aangezien we toch hypothetisch bezig zijn koos ik voor het Inscription model, want meer geld is meer beter. In de configurator zien we echter slechts twee stuks vijfspaaks 19″ velgen. De binnenzijde biedt meer opties, maar net als bij de lak herkennen we hier niet meer dan een handvol tinten en een reeks materialen terug.

Nadat je alle beschikbare paketten en opties, zoals de afsluitbare wielbouten (75 euro) en de boodschappentassenhouder (125 euro), hebt aangevinkt, mag je door naar de kassa. Voordat je dat doet, heb je nog even tijd om terug te kijken op je keuzes. Is het een schitterende auto? Natuurlijk, de nieuwe V60 (video) is immers een plaatje, ongeacht het aantal euro’s dat je er tegenaan hebt gegooid.

Dat gezegd hebbende kwam ik uit op een totaalbedrag van 78.016 euro. Ik blijf nog even doordromen.

Zelf aan de slag? Klik hier.