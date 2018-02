Zie hier, de nieuwe Volvo V60 [updated]

De favoriete familieauto van Zweden is weer helemaal up to date.

Nadat de nieuwe Volvo V60 vorige week al vroegtijdig het internet op lekte, is het vandaag de hoogste tijd voor de officiële onthulling. De nieuwste generatie V60, op het oog een ietwat gekrompen V90 (rijtest), is per direct te bestellen, maar verschijnt aankomende zomer pas in de showroom.

Voor wie het bij de uitgelekte foto’s al was opgevallen dat de V60 aanzienlijk langer leek, komt niet bedrogen uit de bus. Integendeel, de wielbasis van de nieuwe V60 is 56 mm langer dan die van de laatste generatie V70. Wie niet bekend is met de exacte cijfers: dat zou betekenen dat waar de V70 een 2.816 mm lange wielbasis had, de V60 een wielbasis van 2.872 heeft. Het zal je dan ook niet verbazen dat Volvo claimt de beenruimte zowel voor- als achterin de auto te hebben vergroot. De bagageruimte groeit ook aanzienlijk, van 430 liter naar 529 liter.

Aan de buitenzijde vinden we voor en achter LED-verlichting, met zoals verwacht het inmiddels herkenbare Thor’s Hammer ontwerp. De auto krijgt standaard 16″ lichtmetalen velgen en een elektrisch bedienbare achterklep, terwijl de uitrusting binnenin wordt verrijkt met Electronic Climate Control en een 9″ Sensus Connect touchscreen. Uiteraard vinden we ook op de V60 allerlei veiligheidssystemen, zoals City Safety en een geüpdate versie van Pilot Assist. Optionele pakketten beginnen vanaf 995 euro.

Onder de kap veranderen er een aantal dingen. Volvo levert de V60 met twee benzine- en twee dieselmotoren. Bij de benzineslurpers vinden we de T5 en T6, waarvan de minder krachtige T5 over 250 pk beschikt, en de T6 liefst 310 pk in huis heeft. De diesels zijn beduidend tammer. Waar de D3 150 pk levert, biedt de D4 je 190 pk. Diezelfde diesels worden, in tegenstelling tot de benzinemotoren, overigens niet standaard geleverd met de automatische Geartronic transmissie. Wie automatisch wil dieselen, mag er 2.000 euro bij optellen.

De goedkoopste V60 vinden we zowel bij de diesel- als benzinewagens. De D3 en T5 kosten beide 43.995 euro. De krachtigste benzinemotor kost minimaal 58.495 euro, terwijl de krachtigste diesel tenminste 44.995 euro kost. De absolute topper is nog altijd de T8 AWD Twin Engine. De plug-in hybride, die er 390 pk uit weet te persen, kost minimaal 58.995 euro. Volvo heeft ook nog een volledig nieuwe T6 Twin Engine in de pijplijn, al moeten we daarvoor tot volgend jaar geduldig zijn. De D5 Twin Engine lijkt voorlopig te verdwijnen.

UPDATE: we hebben inmiddels de nodige bewegende beelden, zoals onze eigen video van de onthulling!

Check verder hier een video van het exterieur:

Check hier een video van het interieur:

Een video van een rollende Volvo V60 check je HIER:

Tot slot, altijd belangrijk bij een Volvo, check hier of de nieuwe V60 een beetje goed kablabber gaat: