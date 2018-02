Volvo’s huidige generatie benzinemotoren tevens de laatste

Het is uit met de fossiele pret.

Volvo’s plannen om tegen 2025 tenminste 1 miljoen elektrische voertuigen geproduceerd te hebben beginnen steeds duidelijkere vormen aan te nemen. Met de doelstelling van volgend jaar in het achterhoofd, om ieder model van een elektrische variant te voorzien, is Volvo druk bezig veranderingen door te voeren. Een van die veranderingen houdt in dat de Zweedse autofabrikant geen nieuwe benzinemotoren meer zal ontwikkelen.

De woorden van CEO Hakan Samuelsson en cohorten, uitgesproken tegenover Road & Track bij de lancering van de nieuwe V60, sluiten mooi aan op eerdere berichten dat Volvo’s dieselmotoren eveneens bezig zijn met een afscheidstour. De Zweden zullen voorlopig nog het uiterste uit hun ouderwetse krachtbronnen proberen te blijven trekken, maar de echte stappen moeten gemaakt worden op het gebied van elektrisch rijden.

Volvo zal Polestar zo snel mogelijk willen achtervolgen richting een volledig elektrische of hybride productenlijn. Om de jaren tot aan die periode te overbruggen, zullen de Zweden immer krachtiger wordende elektrische motoren blijven ontwikkelen. Deze zullen vervolgens gemonteerd worden op de EV’s en PHEV’s.

De financiën die noodzakelijk zijn voor deze ontwikkelingen, zullen uit het potje van Volvo’s benzinemotoren moeten komen. Zodoende is er geen ruimte meer om nieuwe benzinestokers te ontwikkelen.