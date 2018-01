Koekoek, is dit het interieur van de nieuwe Volvo V60?

We zien een aantal vernieuwingen.

Aan de andere kant van de wereld barst binnenkort technologiebeurs CES los. Het evenement wordt gehouden in Las Vegas, Nevada. Je kunt het vergelijken met de autosalon van Genève, maar dan op het gebied van tech en gadgets. Bedrijven presenteren nieuwe producten, diensten en ideeën. Ook Garmin is aanwezig en laat in de gokstad een nieuw infotainment platform zien.

Nee, niet heel spannend allemaal. Wél spannend is een preview die we voor ogen kregen. Het lijkt op een Volvo interieur dat we nog niet eerder hadden gezien. Ter vergelijking pakken we de XC60 (rijtest) er even bij. De gelijkenissen zijn hier goed te zien. Nieuw zijn de twee kleine ronde schermpjes waarmee de infotainment kan worden bediend. Het doet me denken aan de OLED-displays op het stuur van een Range Rover Velar (rijtest), hetzij in grotere vorm.

De kans is dus aanwezig dat we hier naar het interieur van de nieuwe Volvo V60 kijken, de burgerbak die het merk de komende maanden zal onthullen. Autofabrikanten gaan steeds meer doen met virtuele knoppen en nemen afscheid van het fysieke spul. Overigens niet alleen autofabrikanten doen dat. Je ziet het ook in de wereld van smartphones. Zo nam Apple in 2017 afscheid van de iconische thuisknop met de iPhone X. De fysieke thuisknop werd met de iPhone 7 in 2016 al vervangen door een thuisknop met haptische feedback.

Garmin geeft demo’s op CES. Het nieuwe infotainmentsysteem biedt navigatie-ondersteuning voor achterpassagiers. Daarnaast kunnen de actuele weersomstandigheden worden opgevraagd als er een route is ingesteld. Tevens is er de integratie van Alexa. het spraakbesturingssysteem van Amazon.

Meer informatie over nieuwe producten op CES 2018 check je op Apparata.nl





UPDATE: zoals de eerste reactie hieronder al aangeeft, het is een XC90. Ook tipgever Ollie kwam er via de mail op terug, desalniettemin bedankt voor de tip!