Hoe corona ervoor kan zorgen dat je verkeersboete niet geldig is - Autoblog.nl

De invloed van corona is groot: het virus heeft zelfs invloed op de geldigheid van je verkeersboete.

Als er een verkeersboete op je mat valt betaal je die normaal gesproken gewoon, ook al is het met enige tegenzin. Het kan ook anders: als echt geen zin hebt om te betalen kun je bezwaar maken tegen de boete. Dat kan vaak best nog wel eens succesvol zijn. Je moet alleen wel moeilijk gaan doen.

Een van de gevallen waarin bezwaar maken succesvol kan zijn is een situatie waarbij de politie geen staandehouding heeft gedaan terwijl dat wel mogelijk was. Zo’n staandehouding is namelijk in principe verplicht. Op die manier weet de politie zeker dat ze de juiste persoon te pakken hebben. Als ze alleen een kenteken noteren kan in theorie iedereen achter het stuur zitten. Dat mag wel, maar alleen een staandehouding geen reële optie is.

Bij dat laatste komt corona om de hoek kijken. Het is namelijk een punt van discussie geworden of corona wel of niet een goede reden is om een staandehouding achterwege te laten. Een verkeersjurist spande daar een rechtszaak over aan. De surveillant in kwestie had namelijk specifiek vanwege corona geen staandehouding verricht.

Het ging om een snelheidsovertreding waarbij er 38 km/u te hard werd gereden. Dat resulteerde in een boete van €429. De Amsterdamse kantonrechter heeft deze boete echter ongeldig verklaard. Het oordeel luidde namelijk dat een staandehouding in dit geval wel degelijk een optie was geweest. De snelheidsduivel komt er dus goed van af en mag de €429 in zijn of haar zak houden.

Zo zie je maar, corona heeft ook invloed op de geldigheid van verkeersboetes. Aangezien dit geval vast niet op zichzelf stond zullen er nog wel meer soortgelijke boetes zijn waar bezwaar tegen kan worden gemaakt. Een precedent is er in ieder geval.

