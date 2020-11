Morgan neemt met deze P101 afscheid van de 3-Wheeler - Autoblog.nl

Gelukkig bestaat afscheid nemen niet.

Morgan neemt in de autobranche sowieso al een unieke positie in met hun traditionele aanpak. De Morgan 3-Wheeler is nog eens extra speciaal. Met slechts drie wielen, geen dak of voorruit en een extreem laag gewicht biedt deze Morgan een rijervaring die nergens mee te vergelijken is.

Uit productie

Helaas loopt deze driewieler voor volwassenen op zijn laatste benen. Morgan gaat volgend jaar namelijk een punt zetten achter de productie. De huidige 3-Wheeler maakte zijn opwachting in 2011 en zal dan dus tien jaar in productie zijn. Tot op heden heeft Morgan 2.500 exemplaren in elkaar geschroefd.

Opvolger

Voor degenen die betreuren dat de productie van de 3-Wheeler ten einde loopt is er goed nieuws. Er komt namelijk een opvolger! Op basis van de EV3 Concept zou je denken dat deze elektrisch wordt, maar Morgan gaf eerder aan dat dit project in de ijskast is gezet. Wat we wel mogen verwachten verklapt Morgan nog niet, maar ze beloven in ieder geval dat de 3-Wheeler terug zal keren. Heeft Marco Borsato toch weer gelijk gekregen.

P101

Om de huidige 3-Wheeler een waardig afscheid te geven heeft Morgan een special edition in het leven geroepen: de P101. Dit staat voor Project 101, wat destijds de interne code was voor deze auto.

Einzelgängers

De P101 onderscheidt zich onder meer met een tonneau cover, een afdekkap die het passagiersgedeelte bedekt. Ideaal voor einzelgängers dus. Iets soortgelijks zagen we ook op de eerdergenoemde EV3. De cover is gemaakt van een goudkleurig doorschijnend materiaal. De P101 ziet er verder extra gestroomlijnd uit dankzij de dichte wielen die uitgevoerd zijn in carrosseriekleur.

Asymmetrie

Mensen die van symmetrie houden kunnen deze auto beter links laten liggen. De 3-Wheeler was al niet symmetrisch, maar Morgan doet er nog een schepje bovenop. De uitlaten links en rechts hebben bijvoorbeeld verschillende kleuren. De speciale uitvoeringen zijn verder ook voorzien van asymmetrische bestickering. De liveries zijn geïnspireerd op klassieke racewagens, militaire voertuigen en vliegtuigen. Daar leent de 3-Wheeler zich natuurlijk uitstekend voor.

Motor

Motorisch is er niets veranderd, dus de 3-Wheeler P101 beschikt nog steeds over een 2.0 V Twin S&S-motor. Deze stuurt 86 pk naar één wiel, namelijk het achterwiel. Dankzij het gewicht van slechts 525 kg sprint je in 6 seconden naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid van 185 km/u bereiken.

Veel geld

De Morgan 3-Wheeler P101 is gelimiteerd tot 33 stuks. De speciale driewieler moet €50.420 kosten exclusief belastingen. Als er één of meerdere exemplaren naar Nederland komen zullen die nog een stukje duurder uitvallen. Hier kost een normale 3-Wheeler namelijk al minstens €62.250. Hoe leuk de 3-Wheeler ook is, dat is toch wel heel veel geld voor weinig auto.