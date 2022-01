Lezersvraag, wat is jouw hoogste verkeersboete ooit?

Daar zijn we gewoon benieuwd naar. Wat is jouw hoogste verkeersboete ooit? En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar de reden, wat had je gedaan om zo’n hoge boete te krijgen?

We zitten alweer een aantal dagen in 2022 en dat betekent dat we ook al een tijdje te maken hebben met de nieuwe boetebedragen. Zoals altijd verandert Vadertje Staat de hoogte van de verkeersboetes aan het begin van het jaar en meestal betekent dit dat we duurder uit zijn bij een overtreding.

Natuurlijk worden sommige verkeersboetes minder duur, maar over het algemeen mag je meer aftikken. Het vasthouden van een telefoon bijvoorbeeld kost sinds 11 dagen 100 piek meer dan een jaar terug, 350 ekkermannen mag je aftikken als je wordt betrapt. Voor een meer volledige lijst kun je even hier klikken, altijd handig om te weten.

Maar wat was jouw hoogste verkeersboete ooit?

Boetes krijgen is een dure hobby, zoveel is duidelijk. Het kost je al gauw een flinke hap uit je maandsalaris. Al weet ik zeker dat jij het niet zo bont hebt gemaakt als de man die de hoogste verkeersboete ooit kreeg, dat was een Zweed die in 2010 in Zwitserland werd gepakt.

De beste man reed daar 290 kilometer per uur in zijn Mercedes SLS toen hij werd betrapt. 170 kilometer te snel dus. De bestuurder in kwestie had een hoop geld op de bank en aangezien de sancties in Zwitserland worden gebaseerd op je vermogen, kon hij omgerekend 720.000 euro afrekenen. Dat moet pijn hebben gedaan…

Mijn hoogste boete was niet eens zo wereldschokkend. Ik ben ooit eens weggesleept in Amsterdam en mocht daar iets van 360 euro voor betalen. Flink veel geld, zonde vooral, maar ik weet zeker dat ik het niet het bontst heb gemaakt.

Daarom deze lezersvraag, kom maar door!

Wij zijn heel benieuwd wat jouw hoogste verkeersboete was. Maar ook waarvoor je hem hebt gekregen. En was het per ongeluk, of was je doelbewust de wet aan het overtreden met het risico om gepakt te worden?

En ben je in bezwaar gegaan toen je die verkeersboete kreeg? Hielp dat? En heeft de boete ervoor gezorgd dat je je gedrag hebt aangepast?

Nou, een heleboel subvragen, maar de lezersvraag blijft: wat is jouw hoogste verkeersboete ooit?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden!