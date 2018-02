Hoe dan? WEC race Fuji verplaatst omdat Alonso niet kan

"Ehh sorry kan die race niet een weekje opschuiven?"

De Spanjaard komt bijna om in klussen naast de Formule 1. Dat moet wel een keer fout gaan qua tijdsplanning. En dat gaat het ook, maar vreemd genoeg hoeft Fernando dat zelf niet op te lossen.

De Fuji race van de World Endurance Championship (WEC) zal dit seizoen een week naar voren worden geschoven. Op deze manier kan Fernando Alonso namelijk ook meedoen. Door de verplaatsing overlapt de race wel met de Petit Le Mans IMSA finale, maar niet meer met de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De organisator bevestigde dit vandaag, tijdens de bekendmaking van de deelnamelijst van de 24 uur van Le Mans en de WEC Superseason.

Nadat bekend werd dat Alonso deel zou nemen aan alle WEC rondes die niet overlappen met de Formule 1, kwam naar buiten dat Fuji een aanvraag had ingediend voor het veranderen van de racedatum. Eerst stond de race gepland voor 12-14 oktober, maar doordat de race dan zou clashen met de Petit Le Mans Race in de VS, werd hij door de WEC verplaatst. Hierna werd het verzoek van Fuji ingediend en geaccepteerd, nu is de race weer terug verschoven naar de originele datum..

Het feit dat de Fuji WEC race en de Petit Le Mans race nu op hetzelfde moment worden gereden zal slecht vallen bij de coureurs die aan beide races mee wilden doen. Terwijl superster Alonso en fabrikant Toyota op deze manier juist precies hun zin krijgen. Nu kan Alonso namelijk deelnemen aan de thuis-race van Toyota. Iets hieraan lijkt niet helemaal eerlijk. Tja, iedereen wil De Wenkbrauw in levende lijven zien, dat geldt blijkbaar niet voor de andere coureurs.

De coureurs die zowel Petit Le Mans en de Fuji WEC race wilden rijden zijn onder andere Toyota rijder Mike Conway, Bruno Senna van Rebellion, Renger van der Zande van Dragonspeed, Harry Tincknell en Olivier Pla van Ford en meerdere deelnemers van BMW’s GTE fabrieksteam. Jammer jongens, volgende keer misschien!