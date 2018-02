AMG-baas onthult meer info over Project One

Kom op, kom op, kom op nou!

Mercedes-AMG vertoonde de Project One in de latere fases van 2017 al in vol ornaat én met een hoop informatie. Hiermee werden echter niet alle vraagtekens uit de wereld geholpen. Dat het een serieus krankzinnige auto zou worden stond misschien wel vast, alle details lagen bij lange na niet op straat.

Nadat Tobias Moers, het hoofd van AMG, een interview heeft gedaan met Autocar, kunnen we in ieder geval een deel van die vraagtekens van ons lijstje strepen. De AMG-baas had een hoop te vertellen over ongetwijfeld hun meest extreme auto. Zo gaat hij in het gesprek o.a. in op twee kenmerkende aspecten van de Project One: aerodynamica en vermogen.

Moers vertelt tijdens het interview dat de Project One behoorlijk wat neerwaartse druk weet te genereren. Hoewel hij de exacte cijfers nog even links laat liggen, zegt hij dat de Project One ongeveer de helft van het gewicht van de bolide aan downforce produceert. Dit brengt ons mooi naar het volgende punt, want tot op heden was het gewicht van de wagen onbekend. Tijdens het interview geeft Tobias echter aan dat de auto tussen de 1.300 en 1.400 kg zal wegen. Gekeken naar dit gewicht, kunnen we een maximum van 700 kg aan neerwaartse druk verwachten.

Het zijn indrukwekkende cijfers, maar desondanks vallen ze enigszins in het niet bij de prestaties van de McLaren Senna. Daarvan werd deze week bekendgemaakt dat de auto liefst 800 kg aan downforce zou genereren, terwijl hij met zijn 1.200 kg ook nog eens minder weegt. Aan de andere kant, de Project One is veel minder lelijk heeft beduidend minder heftige aerodynamische delen dan zijn Britse rivaal.

Over de krachtbron had Tobias ook het een en ander te vertellen. Omdat de compacte turbomotor regelrecht uit de Formule 1 komt, kunnen we rekenen op ongeveer 1.000 pk. Dit werd eerder ook aangegeven, maar nu vertelt Moers dat dit slechts een tijdelijk cijfer is. In andere woorden: de bende uit Affalterbach is nog hard aan het werk om het uiterste uit de 1,6-liter V6 uit de F1-bolide te priemen. Moers vertelt dat de werkelijke prestaties ruim meer dan 1.000 pk zullen bedragen, maar dat de grens toch echt bij (maximaal) 1.100 pk wordt gelegd.

Hoewel Tobias Moers nog geen concrete plannen wilde onthullen, lijkt het onvermijdelijk dat Mercedes-AMG de Project One over de Nürburgring zal laten stormen. Moers geeft echter aan dat het verbreken van het huidige niet zozeer het grootste probleem zal zijn. Voor hem is de échte taak het vinden van een coureur die de auto, zonder zichzelf aan gort te rijden, naar dergelijke records kan toveren.