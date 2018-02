Unieke Porsche van Prins Claus opgedoken bij veiling

En ik maar blij zijn met sokken als kerstcadeau.

Afgelopen week werd een Porsche 912 voor 95.000 euro geveild bij Sotheby’s in Parijs. 20 minuten voordat de veiling begon ontdekte eigenaar Bodie Hage van Real Art on Wheels ineens dat de auto een enorm bijzondere geschiedenis heeft. Hij wist van tevoren al dat een vrouw de auto tijdens kerst had geschonken aan haar man, maar toen hij de datakaart van de auto bekeek, bleek het om een cadeau van Beatrix aan Claus te gaan. Op de kaart stond “Soestdijk, Claus van Amsberg”, vertelt de eigenaar, “Toen pas had ik door dat deze auto van de vader van onze koning is geweest. Dat is een geweldig verhaal!”

Ooit schreven we een artikel over de auto’s van het koningshuis. Daar kan deze nu dus aan worden toegevoegd.

De auto is door een Nederlander gekocht. Hij heeft er niet in naar huis kunnen rijden, want het ding heeft 30 jaar stilgestaan. Het bijzondere verhaal achter de Porsche heeft er voor gezorgd dat er zo’n hoog bedrag voor is betaald. De koper denkt dat na een restauratie de auto nog meer waard zal zijn.

De verkoper is op een bijzondere manier eigenaar geworden van de auto. Hij heeft hem namelijk gevonden “ergens onder Amsterdam”. De auto behoorde als eerste aan Claus toe, daarna werd hij verkocht aan ene meneer Grooters. Onder eigendom van deze meneer heeft de auto 30 jaar stilgestaan in een garage. Hier werd hij door Bodie Hage gevonden. De auto heeft slechts 50 duizend kilometer op de teller staan, dit draagt ook bij aan de hoge verkoopprijs.

De 912 was bedoeld als 911 voor het gewone volk en maakte gebruik van een viercilinder, in plaats van de legendarische boxer. Hierdoor was hij toentertijd een stuk goedkoper. Hedendaags leveren ze tussen de 50 – 60 duizend euro op. Dat bedrag is logischerwijs reeds overschreden voor dit exemplaar. Het goed lezen van het datakaartje heeft meneer Hage dus flink wat extra centjes opgeleverd.

Hage gaat terug naar Nederland met een Porsche 912 minder, maar neemt ook mooi spul mee terug. In Parijs heeft hij zijn handen weten te leggen op een “unieke 911 en een Lamborghini uit 1985“.

Image credits: Dirk de Jager ©2017 Courtesy of RM Sotheby’s, met dank aan Dennis voor de tip!