Caramba! Alonso gaat met Toyota naar Le Mans

Gooi de vlag maar uit!

Je favoriete Spanjaard is momenteel heftig feest aan het vieren. De reden? Hij is wederom één stap dichterbij zijn ultieme droom de befaamde Triple Crown achter zijn naam te zetten. Zijn team, McLaren, heeft vandaag onthuld dat de immer goed presterende Alonso komend seizoen niet alleen zal uitkomen in de Formule 1, maar ook deel zal nemen aan zoveel mogelijk WEC-wedstrijden. Dit zal hij doen voor het team van Toyota, de enige overgebleven fabrikant in de LMP1-klasse.

Het is op zich geen verrassing, aangezien de Spanjaard al tijden zijn mond niet weet te houden over een potentiële deelname. Alonso krijgt na maandenlang aan het been van zijn team te hebben gehangen eindelijk zijn zin, op voorwaarde dat hij dit seizoen geen enkele Formule 1-race zal missen. Hierom zal hij de WEC-race in Fuji (21 oktober) moeten missen, omdat deze samenvalt met de Grand Prix van de Verenigde Staten.

De Spanjaard was overduidelijk in extase van de deal. Hij zal deel uitmaken van de Toyota #8, waardoor hij samen met Sébastien Buemi en Kazuki Nakajima een team zal vormen.

“I’ve never been shy about my aim of winning motorsport’s ‘Triple Crown’ – the Monaco Grand Prix, the Indy 500, and the 24 Hours of Le Mans. We tried for Indy last year, came close, but just missed out. This year, I have the chance thanks to McLaren to race for the win at Le Mans. It is a big challenge – much can go wrong – but I am ready, prepared and looking forward to the fight.”

Ook teambaas Zak Brown is tevreden met de uitkomst, maar benadrukt wel dat de resultaten voor het Formule 1-team de belangrijkste zijn, en dat die dan ook altijd de voorrang zullen krijgen.

“Last year, we came to the joint decision to go racing with Fernando at the Indy 500 rather than at the Monaco Grand Prix. But we’ve always said that we would consider each opportunity on a case-by-case basis, and we both know that, in 2018, our core priority is success in Formula 1. Like Fernando, at McLaren we’re racers at heart, and our team is built on a brave heritage of competing and succeeding in different forms of the sport. Equally important is the confidence that nothing detracts from our number one goal of Formula 1. After proper evaluation, we are satisfied that this campaign does not do that, and that McLaren’s best interests prevail.”

Met de 24 uur van Le Mans op het oog, had Alonso alvast wat stappen ondernomen om zich klaar te maken voor een eventuele deelname. De Spanjaard deed afgelopen weekend, samen met teamgenoot Lando Norris, mee aan de 24 uur van Daytona. Hier kwam hij uiteindelijk als 38e over de streep, nadat hij voor de verandering met allerlei soorten problemen te maken had gekregen.