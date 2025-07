Dit 218 pk sterke pretpakket zit in de verkeerde verpakking

Net geen 220 pk, handbak, voorwielaandrijving, 1.250 kg gewicht, boost-schermpje en optioneel met enorm dikke kuipstoelen. En toch laat je dit pretpakket waarschijnlijk staan door de verpakking.

Er zijn auto’s waar men het collectief wel over eens is dat ze niet moeders mooiste zijn. Kijk, dat jij de grille op een BMW een slagje te groot vindt of de neus van een Volkswagen te veel verlicht, dat zijn meningen. Bepaalde designkeuzes die samengevoegd het hele zwikkie uit proportie trekken, dat is vrij universeel lelijk. Een auto die daar helaas last van heeft is de Nissan Juke.

Nissan Juke

Het is namelijk een combinatie van allerlei zaken die een auto niet perse mooi maken. Gesplitste koplampen, waar de bovenste helft nogal ongemakkelijk bovenop de motorkap zit, een rare, iets te hoge en gedrongen stance, een net niet helemaal lekker lopende lijn achter en ook daar weer vreemd geplaatste lampen. Terwijl de opgehoogde Micra-basis juist wel precies oppakt waar de Qashqai een segment hoger scoort, en de Juke scoorde ook vrij aardig. Het is wel typisch zo’n auto waar vooral wordt gescoord vanwege ANWB-stelletjes en de verkoop van fietsendragers. Autoliefhebbers zijn er wel universeel over uit dat de Juke vooral een gruwel is.

Iets wat met de komst van de Nissan Juke-R overigens heel anders had kunnen zijn. Nissan UK dacht dat het grappig was om de VR38DETT van de Nissan GT-R in de Juke te lepelen, inclusief diens chassis-upgrades. Uiteindelijk goed voor 550 pk. Het is alsof je een Ferrari V8 in een Multipla lepelt: een knotsgek idee, maar juist daarom leuk. Nissan wilde er 23 bouwen vanwege hun heilige nummer 23 (twee-drie in het Japans is nii-san), maar het hoofdkwartier in Japan was niet zo te spreken over het gebruiken van techniek uit hun halo car in een ‘lelijk eendje’ als de Juke. Het Europese gamma maakt iets andere keuzes dan de Japanners, mede dankzij de banden met Renault.

Nissan Juke Nismo RS

Toch kwam er alsnog een leuke Juke. En als je weet dat Nissan ooit een 550 pk sterke versie van de crossover had gebouwd, valt ‘ie een beetje tegen. Maar als we nou even zowel vergeten dat het uiterlijk van een Juke is en ‘het zo mooi had kunnen zijn’, heeft Nissan per ongeluk één van hun leukste ‘hot hatches’ ooit gebouwd. De Nissan Juke Nismo RS.

Daarvan hebben we twee exemplaren gevonden op Marktplaats. We leggen zo even uit waarom, eerst even het basisrecept. De voorwielaangedreven Juke op het Micra-platform (ook bekend van de Clio) had na de facelift in 2013 al de verrassend potige DiG-T 190 als optie. Dat is de 190 pk sterke ‘MR16DDT’, die in veel Renault-Nissan-middenklassers ligt. Voor de Clio RS voerde Renault deze motor op tot 200 pk en zelfs 220 pk in de Clio RS Trophy. Je verwacht het al: Nissan gebruikte deze versie van de motor ook in de Juke. 200 pk sterk in de Nismo en 218 pk sterk in de ‘Nismo RS’. Dat klinkt alsof het niet heftiger wordt en tot op zekere hoogte is dat ook zo.

Handbak

Als je het hebt over 218 pk op een leeggewicht van 1.250 kg, met dezelfde motor als één van de populairste FWD-hot hatchbacks van zijn tijd, denk je al niet aan een Juke. Maar het wordt nog erger (of beter): de 218 pk sterke versie van de Juke kreeg een handbak! Renault ging met de derde generatie Clio RS lekker radicaal doen en enkel een sequentiële automaat aanbieden, maar in de Juke mocht je nog gewoon zelf roeren. Voor puristen is de Juke dus de auto die je moet hebben.

Daarom willen we dit exemplaar even aan je presenteren: deze witte Nissan Juke Nismo RS op Marktplaats heeft die handbak. Om het gekke plaatje af te maken kreeg de Juke ook de gebruikelijke Nismo-mods, zoals dikkere bumpers, grotere velgen met rode remklauwen, rode accentlijntjes rondom, rode spiegels, een grote spoiler en een uitgesproken diffusor met grote uitlaat en zelfs een F1-achtig mistachterlicht. Binnenin kreeg je vooral veel Juke, maar dan met iets dikker gebolsterde stoelen en een geinig detail: het aircoschermpje kan met een druk op de knop fungeren als schermpje met je turbodruk erop.

Dit exemplaar in kwestie uit 2017 moet nog 16.900 euro opleveren, want de Nissan Juke Nismo RS in kwestie heeft 69.433 kilometer gelopen. Je kan deze dus kopen op Marktplaats om de leukste versie te hebben.

Nog gekker

Wacht echter nog heel even tot je deze hebt gezien. Er zijn namelijk een paar exemplaren van de Juke Nismo RS ietsje duurder dan deze, alleen die hebben allemaal niet de handbak. En dat voelt toch een beetje als inleveren, want de automaatversie (met dezelfde bak als de Clio RS) kreeg 214 pk in plaats van 218. En natuurlijk het gebrek aan lol door zelf schakelen en tegelijkertijd het missen van het USP dat de Juke leuker maakt dan de Clio.

Waarom we dan toch deze verder vrijwel identiek uitgevoerde versie van de Nissan Juke Nismo RS even willen uitlichten: deze heeft een optie die echt krankzinnig klinkt voor een Juke. Namelijk half alcantara half rood(!)-lederen ‘wingback’-kuipstoelen. En ja: deze vind je ook in de 370Z Nismo.

Mocht je die handbak nou geen reden vinden om de Nissan Juke Nismo RS te laten staan, dan is dit toch wel de best samengestelde variant. Da’s ietsje duurder: 19.950 euro. Met nog iets minder kilometers, slechts 43.000.

Zeg je het recept van een Renault Clio RS maar dan verbeterd, dan klinkt het alsof je goud in handen hebt. Verpak je het in de koets van een Nissan Juke, dan is het logisch dat niet iedereen enthousiast wordt. Is dit het beste voorbeeld van een toprecept geplaagd door zijn verpakking?