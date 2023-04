Hoe de politie een dodelijk ongeval nabootst [video]

Wat doet de politie als er mogelijk te hard gereden is bij een dodelijk ongeval? Ze gaan zelf te hard rijden op de plaats des onheils.

We schreven het dinsdag al: het gaat niet goed met het aantal verkeersdoden. Dat zit namelijk op het hoogste niveau sinds 2008. Er vielen vorig jaar 155 dodelijke slachtoffers te betreuren. Na een ongeval met fatale afloop moet natuurlijk uitgezocht worden hoe dit kon gebeuren.

Politie Utrecht-Noord geeft nu een kijkje achter de schermen bij een onderzoek na een dodelijk ongeval. De aanleiding is een aanrijding die 8 april plaatsvond. Daarbij werd een 78-jarige vrouw geschept door een 21-jarige in een Polo GTI. De vrouw bezweek helaas aan haar verwondingen.

Het ongeval vond plaats op een weg waar je 50 km/u mag, maar er is natuurlijk een reële mogelijkheid dat de Polor-rijder harder reed dan dat. Te meer omdat een omwonende zei dat de auto kort daarvoor met “ruim 100” voorbij kwam gescheurd.

Hoe kun je nu inschatten hoe hard de auto reed op het moment van de aanrijding? Nou, door het na te bootsen. De politie sloot de dag na het ongeval de weg af om met verschillende snelheden over de weg te scheuren en te remmen. Op basis daarvan kunnen ze inschatten hoe hard de Polo ongeveer gereden moet hebben.

Op de beelden is te zien dat de politie voor dit experiment een Passat Variant gebruikt. Dat is natuurlijk een hele andere auto dan een Polo GTI, dus er moet nog wel wat omgerekend worden. Uiteraard houdt de politie ook rekening met de banden en de weeromstandigheden.

De politie loopt nog niet op de zaken vooruit, want ze zeggen expliciet dat deze beelden niets zeggen over de oorzaak van de aanrijding. Maar het geeft wel een interessant inkijkje in het onderzoek na een dodelijk ongeval.

Video: Politie Utrecht-Noord