Hoogste aantal verkeersdoden sinds 2008

Schrikbarende cijfers: het aantal verkeersdoden zit op het hoogste niveau sinds 2008.

Was de ambitie van de EU nou 0 verkeersdoden in 2050 of zoveel mogelijk verkeersdoden in 2050? Als dit laatste het doel is dan zijn we lekker op gang. Het aantal verkeersdoden zit in de lift. In 2022 zijn er zelfs het meest aantal verkeersdoden te betreuren sinds 2008. Eerder werd al bekend dat drank en drugs ook steeds meer een rol spelen.

Eigenlijk niet iets om luchtig over te doen. Het is een behoorlijk serieuze zaak. Maar waar zit het hem in? Gevaarlijke kruispunten? Asociale hardrijders met alle gevolgen van dien? Nee, het gros van het aantal doden heeft betrekking tot fietsers. Met name ouderen, die kwetsbaarder zijn, komen niet altijd thuis na een fietsritje.

De toename verkeersdoden is het sterkste onder fietsers van 75 jaar en ouder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal waren er 737 verkeersdoden te betreuren in 2022. Een stijging van 155 doden in vergelijking met 2021. Van het totaal gaat het om 291 fietsers die het leven lieten en 225 inzittenden van een personenauto.

Ouderen

En het is niet eens zo dat al die kwetsbare fietsers werden geschept door een auto. In de helft van de gevallen was dit inderdaad zo, maar bij een kwart niet. In een kwart van de gevallen ging het om een eenzijdig ongeval. Een fietser komt bij een val akelig ten val en kan het vervolgens niet meer navertellen.

Fietshelm

Een simpele oplossing voor kwetsbare ouderen is het dragen van een fietshelm. Bij diverse ongelukken krijgt het hoofd te maken met bloedingen, botbreuken en ernstige kneuzingen. Dat kan resulteren in overlijden. Een fietshelm kan het hoofd beschermen. En hoewel in veel Europese landen het dragen van een helm op de fiets doodnormaal is, zie je bij eigenwijze Nederlanders dat dit niet echt het geval is. Bij een Speed Pedelec (45 km/u) zoals de afgebeelde Stromer ST5 is het dragen van een helm al wel verplicht.

Naast de Europese ambitie had het kabinet een nog rooskleuriger voornemen. Namelijk 0 verkeersdoden in 2030. Met het stijgende aantal verkeersdoden lijkt dit streven onhaalbaar. De komende jaren is er werk aan de winkel om het aantal doden terug te dringen.