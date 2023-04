Deze nieuwe Lancia heeft wél een verbrandingsmotor (met 550 pk)

Het is officieel geen Lancia, maar dat maakt niet uit. Veel cooler dan dit wordt het niet.

Als je het laatste autonieuws gevolgd hebt weet je dat Lancia op het punt staat een glorieuze comeback te maken. Uiteraard met elektrische auto’s, anders kunnen ze zichzelf net zo goed meteen opheffen. Om de traditie toch in ere te houden, zitten er in de nieuwe designtaal wel de nodige knipogen naar het verleden.

Toch zullen de nieuwe Lancia’s nooit zo cool worden als de auto die je hier op de foto’s ziet. Dat is de Kimera EVO37, een moderne interpretatie van – inderdaad – de Lancia 037. Deze auto kregen we in 2021 al voor het eerst te zien, maar nu is er een nieuwe versie die zo mogelijk nóg cooler is.

De mannen van Kimera hebben de EVO37 namelijk uitgedost als straatlegale rallyauto. Dit hebben ze gedaan met goedkeuring van Martini, zodat ze de auto zonder juridische problemen een Martini-livery kunnen geven. Dat is natuurlijk de livery waarin de Lancia Rally 037 legendarisch is geworden.

Deze special edition is EVO37 Martini 7 gedoopt, waarbij het laatste getal verwijst naar het aantal WRC-titels dat Martini Racing heeft gewonnen. Dit is ook een knipoog naar de Martini 5 en 6, twee special editions waarmee Lancia hun vijfde en zesde titel vierde.

De Martini 7 is meer dan alleen een EVO37 met Martini-striping. Kimera heeft nog een aantal dingen aangepast. Zo zijn er rallylampen gemonteerd en nieuwe velgen, geïnspireerd op de Delta Evoluzione. Ook is de achterbumper in een handomdraai te verwijderen, waarmee je de echte rallylook van de 037 krijgt.

De Martini 7 heeft ook meer vermogen. In plaats van 500 pk levert de 2,1 liter viercilinder nu 550 pk. Met een gewicht van 1.100 kg maakt dit de EVO37 een serieus kanon. De versnellingsbak is overigens ook nog aangepast. De handbak heeft nu kortere overbrengingen voor het betere rallygevoel.

De Kimera EVO37 Martini 7 wordt gebouwd in een oplage van slechts 37 stuks. Van de normale EVO37 worden er overigens net zo weinig gebouwd. Welke prijskaartje er aan de Martini 7 hangt weten we niet, maar die zal ongetwijfeld heel stevig zijn. Een normale EVO37 kostte namelijk al dik vijf ton.