BMW Z3 Mosselman te koop: Nederlandse tuningvlijt

Koop deze BMW Z3 Mosselman Turbo op Marktplaats!

Wij Nederlanders kennen niet écht een autoindustrie. Er is een fabriek waar mensen tussen het staken door wat Space Stars, Volvo truttenschudders en Mini’s in elkaar schroefden. Gelukkig hebben we ook Donkervoort nog, dat ondertussen de Pagani’s onder de Seven-creaties maakt. Maar qua tuners zijn er in Nederland best een paar legendarische namen.

Eentje daarvan is Mosselman. Deze tuner uit Harskamp is namelijk al sinds jaar en dag bezig met het kietelen van BMW’s. Daarbij deden ze vroeger al wat BMW nu pas doet: het monteren van turbo’s. In dit geval hebben we een BMW Z3 Mosselman voor je.

Langzame

De BMW Z3 was een regelrechte sensatie toen deze in de jaren ’90 op de markt kwam. Een mooie roadster met BMW-badge en een behoorlijk schappelijke prijs. Natuurlijk had BMW daarvoor wat concessies moeten doen, zoals het gebruik van een oud E30-chassis en wel heel erg basale motoren. De 1.8 (115 pk) en 1.9 16v (140 pk) spraken tot de verbeeldingen. Een Mazda MX-5 was veel lichter en de viercilinders in die Japanse cabrio waren veel lekkerder.

Je kon dus wachten op een zescilinder in vorm van de BMW Z3 2.8 of je ging naar Mosselman. In dit geval hebben ze een Garett T25 turbo mét intercooler gemonteerd.

Hierdoor had je geen 115 pk tot je beschikking, maar maar liefst 188 pk onder de rechtervoet! Het koppel wordt niet vermeld, maar reken maar dat je een Z3 2.8 met gemak bijhoudt. De Mosselman Z3 Turbo is natuurlijk ietsje lichter.

BMW Z3 Mosselman

Verder is de auto behoorlijk standaard. De auto ziet er nog keurig uit, de blauwe lak staat ‘m heel erg goed. De oranje knipperlichten waren eerst ‘normaal’, toen ouderwets maar anno 2023 is dat hoe je het wil hebben.

Verder kun je de Mosselman Z3 Turbo herkennen aan de Style 23-velgen. Deze zaten normaliter onder de M3 van de E36-generatie. Ze misstaan zeker niet, alhoewel ondergetekende zou gaan voor een setje Style 32’s.

Dit exemplaar komt uit mei 1996, nog voordat de zescilinder te bestellen was. Deze auto kreeg direct de turbo en werd gebruikt door Mosselman om klanten te laten ervaren hoe snel een Z3 kán zijn.

De kilometerteller staat nu op 117.382 km. Gezien de staat van de auto en hoe speciaal deze is, valt de prijs van 9.740 euro best mee, ook al heeft ‘ie achter wel luxeplaten en voor niet. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

