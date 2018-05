Hoe de startknop bijna 30 Amerikanen doodde

Drama in 'Murica. What's new?

Handig, niet, al die slimme systemen in je auto. Nou, voor de gemiddelde Amerikaanse burger schijnt het nogal een opgave te zijn om ermee om te leren gaan. Keyless Ignition, of de Smart sleutel, is recentelijk in het nieuws gekomen, dankzij een angstaanjagend artikel van de New York Times. Uit een onderzoek van de krant blijkt dat er in afgelopen jaren liefst 28 mensen zijn omgekomen door de eenvoudige start- en stopknop.

Volgens de krant zijn de 28 mensen overleden nadat ze hun auto in de garage na het uitstappen zelf vergeten zijn uit te zetten. Omdat de huidige regelgeving niet dicteert dat autofabrikanten hun auto’s moeten voorzien van een automatisch uitschakelsysteem, blijven de wagens simpelweg doorkachelen terwijl ze in de garage staan. Gebeurt dit s’avonds laat, dan is de kans groot dat de eigenaar al naar bed is en midden in de nacht bedwelmd (of zelfs helemaal niet) wakker wordt door een enorme walm aan binnengedrongen koolstofmonoxide. Uit het onderzoek blijkt dat dit, naast de 28 sterfgevallen, tenminste 45 ernstig heeft toegetakeld. Enkele van hen hielden er hersenschade aan over.

Hoewel de krant zeker een punt heeft wanneer het autofabrikanten erop wijst dat een automatisch uitschakelsyteem een simpele oplossing is voor een relatief klein probleem, lijkt het mij persoonlijk vooral een probleem dat bij de mens zelf ligt. Natuurlijk kun je fout maken, maar wanneer deze fataal blijkt te kunnen zijn is het absoluut iets om over na te denken. Zeker wanneer we spreken over het eenvoudig uitschakelen van de auto. Goed, tegenwoordig zijn auto’s stiller dan ooit, maar ze produceren wel degelijk geluid. Het lijkt mij persoonlijk dan ook ietwat kort door de bocht om de schuld volledig bij de startknop te leggen.

Desondanks heeft de Amerikaanse Society of Automotive Engineers in het verleden al een poging gedaan om autofabrikanten een oplossing te laten implementeren, zodat dergelijke incidenten vermeden kunnen worden. Daarnaast heeft ook de National Highway Traffic Safety Administration geprobeerd een wet in te voeren waardoor fabrikanten waarschuwingssytemen in hun auto’s moeten bouwen. Hoewel schattingen laten zien dat het invoeren van dergelijke systemen slechts 500.000 dollar per jaar zou kosten, voelen autofabrikanten er weinig voor hun wagens op deze manier veiliger te maken.