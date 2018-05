Lotus doet mislukte poging tot slootje springen

Nederland is weer een sportwagen armer.

Het is weer eens goed raak in Friesland. Gisterenavond besloten vader en zoon een ommetje te maken in hun Lotus Elise, maar tot een overtuigende plezierrit schopten ze het niet. Het tweetal belandde voordat ze weer thuis konden komen in een sloot.

Het ongeluk vond plaats in de richting van Metslawier, waar het stel vanuit Dokkum reed. De bestuurder van de Lotus Elise miste een bocht, waarna de wagen van de weg raakte en op zijn dak in de sloot terechtkwam. Wonder boven wonder ging de Britse sportwagen niet geheel kopje onder, waardoor het tweetal zich ongedeerd uit het voertuig wist te helpen. Mochten vader en zoon zichzelf niet uit de auto hebben kunnen redden, dan had een passerende automobilist mogelijk de goede samaritaan uit kunnen hangen. De bestuurder van de Lotus attendeerde andere weggebruikers van zijn benarde positie middels zijn toeter, waarna de passant ging kijken.

Na het ongeval kwam de lokale brandweer uit Anjum nog even buurten, maar nodig waren ze op dat moment niet meer. De ambulance kwam eveneens langs, maar zowel de vader als de zoon kwamen er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf. Hetzelfde kunnen we niet zeggen over de Elise.

Beeld: De Vries Media, met dank aan iedereen voor de tips!