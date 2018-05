BMW’s ‘CSL’ komt terug, maar een ander type sneuvelt

Aladeen.

De liefde voor gepekelde Duitse prestatieauto’s is in sommige landen misschien nog wel sterker dan in die Heimat. Met name in de Verenigde Staten kunnen ze erover meepraten. Dit levert op journalistiek gebied nog wel eens een niet onaardige scoop op. The Drive had er recentelijk een te pakken, nadat ze met een woordvoerder van BMW hadden gesproken.

Volgens de woordvoerder keert de legendarische bestempeling ‘CSL’ inderdaad terug, maar zal dit ten koste gaan van de GTS-badge. Het is dus in de lijn der verwachting dat BMW de M4 GTS in de nabije toekomst zal vervangen door de M4 CSL. Niet alleen dat, want naast de M4 moet de CSL-badge eveneens terechtkomen op de M2 en de nog niet onthulde M8. Daarbij hoeven puristen niet te vrezen dat de Beieren de CSL-badge op een loeidikke SUV gaan plakken, daar de badge enkel te vinden zal zijn “on further cars which are appropriate to get a CSL version“. Coupés, dus, en niet simpelweg iedere willekeurige BMW met een M-uitvoering.

Mocht er nog enige onduidelijkheid bestaan, dan helpt de woordvoerder deze per direct de wereld uit door het volgende te zeggen.

“This hierarchy won’t automatically come with every model, just where it makes sense. E.g. there won’t ever be an X5 M CSL.”

Jammer genoeg wist de woordvoerder nog geen glashelder plaatje te illustreren over wat we precies kunnen verwachten van de toekomstige CSL’s, maar nu we weten dat het in de plaats zal komen van de GTS-badge, hebben we er in ieder geval een redelijk beeld bij. Meer vermogen, breder plaatwerk en extra aerodynamische delen. Een waar circuitmonster, dus. Het enige nadeel is dat er, waarschijnlijk, niet zoveel gewicht bespaard zal worden als gewenst. De M4 GTS weegt momenteel ongeveer 30 kg minder dan een reguliere M4.