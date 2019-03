Hoe dun is de toekomst van Smart?

Wellicht dunner dan je ontlasting na een avondje Mexicaans eten.

Het ziet er somber uit voor Smart. Het merk is nog onderdeel van Daimler, maar lijkt als een soort last onderdeel te zijn van het Duitse autoconcern. Op de Autosalon van Genève had het merk amper nieuws te melden, op een flauw en inmiddels uitgekauwd concept na.

Het idee dat Daimler zomaar afscheid van Smart zou kunnen nemen komt niet uit de lucht vallen. De Duitse zakenkrant Handelsblatt schrijft dat Daimler eind dit jaar een beslissing gaat nemen over de toekomst van Smart. Het concern overweegt daarmee de handdoek in de ring te gooien met het merk.

Smart draait al jaren niet lekker. Het merk werd in 1998 opgericht en was in eerste instantie uniek met een zeer compacte stadsauto. De nieuwigheid is daar wel af en de rest van het gamma concurreert niet lekker mee met wat andere autobouwers doen. Momenteel kun je de ForTwo en de ForFour kopen. Beide auto’s zijn ontwikkeld in samenwerking met Renault. Het segment van de kleinere auto’s is vandaag de dag enorm en consumenten kiezen liever voor de bekende weg (Peugeot, Renault, etc) dan voor een eigenwijze Smart.

Het automerk verkocht vorig jaar in totaal 128.802 auto’s wereldwijd. Een daling van 4,6 procent in verkopen in vergelijking met 2017. (via Autonews)