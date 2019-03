Tesla Model 3 nu al de best verkochte EV van Europa?

Dat zou wel heel snel zijn.

De Tesla Model 3 zou weleens de geschiedenisboeken ingaan als de auto die het verschil maakte voor de Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s.

Natuurlijk, de Model S en Model X plaveiden de weg naar het succes voor het merk, maar met de Model 3 worden écht de aantallen gemaakt. Dat blijkt ditmaal niet alleen uit de tweets van Ome Elon en zijn Fansla’s. Neen, ditmaal zijn het ook de cijfers die het onderstrepen. In de afgelopen maand (februari 2019) is de best verkochte elektrische auto namelijk de Tesla Model 3!

Is dat nu dan zo bijzonder? Niet een gevalletje ‘open deur’? Nou, nee. Eigenlijk niet, want februari 2019 is namelijk de eerste volledige maand dat de Model 3 leverbaar is. De Tesla Model 3 verkocht dus beter dan auto’s als de Renault Zoe, Nissan, BMW i3 en Hyundai Kona (in die volgorde).

Het aanbod van elektrische auto’s is nog niet zo gek groot. Een gevalletje: in het land van blinden is eenoog koning. Dus hoe heeft Tesla het gedaan in zijn klasse? Het antwoord is simpel, want dat kon niet beter. De Model 3 is namelijk de meest succesvolle auto in het segment en laat daarmee concurrenten als de Mercedes-Benz C-Klasse, BMW 3 Serie en Audi A4 achter zich.

Zien we dan binnenkort op elke straathoek een Tesla Model 3? Dat lijkt niet direct het geval te zijn. Verreweg de meeste auto’s die zijn verkocht hebben alsnog een conventionele verbrandingsmotor. De best verkochte auto in februari 2019 was de Volkswagen Golf (31.769 stuks). De binnenkort te vervangen Renault Clio deed het ook erg goed met 26.062 verkochte exemplaren. Nummer drie was wederom een Volkswagen, namelijk de Polo. Daarvan zijn er 22.610 verkocht

Op de headerfoto is overigens onze enige echte @martijngizmo te zien, terwijl hij rondloopt om een ideale hoek uit te zoeken, zodat de Model 3 er fraai uit ziet. De legende wil dat Martijn aldaar nog steeds ronddwaalt.