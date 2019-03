Smart geeft geinige concept een tweede kans

We leven nog! Aldus Smart.

Ken je dat gevoel, dat je wel relevant wilt zijn in een week van groot nieuws, maar eigenlijk niks te melden hebt? Grote kans dat Smart zich in die situatie bevindt. We krijgen namelijk een teken van leven in de vorm van de Forease+ Concept. Die naam kan een belletje doen rinkelen: de Forease was de baanbrekende concept van Smart op de autoshow van Genève in 2018.

Maar ook dat is apart, want de Forease(+) is grotendeels gebaseerd op de ForTwo die we al sinds 2014 kennen. Maar dan met enorme velgen, kekke 3D-achterlichten en meer. Best knap eigenlijk, een vijf jaar oud ontwerp futuristisch neerzetten.

De Forease+ komt nog iets dichterbij het productiestadium. Op zich zit de auto daar helemaal niet zo ver vanaf, er is al een volledig elektrische Smart op de markt. Die aandrijflijn kan zo in de Forease gelepeld worden. De concept wordt bedoeld als een soort sportief model. Dat blijkt: de lage voorruit en de grote rolbeugels achter maken van de auto een soort speedster. Daardoor is er geen ruimte voor een volwaardig dak. Je kunt op de Forease+ een mooi oranje tentzeil krijgen om toch droog te blijven. Een trucje wat we kennen van bijvoorbeeld de Porsche Boxster Spyder.

Verder is de Forease+ nog steeds even guitig. Ook het stuur zonder bovenkant blijft. Het enige wat verandert is het tentdakje en de accenten die eerst groen waren. Die zijn nu oranje. Of deze aandacht voor de Forease betekent dat het een productiemodel wordt, is niet bekend. Het zou wel tof zijn, al is het maar voor het onderscheid.