Officieel: deze verplichte zaken komen naar Europese auto’s

Regeltjes!

Hoe moderner een auto, hoe geavanceerder het ding is. Best fijn op het gebied van navigatie, gebruiksgemak en comfort. Een nadeel voor de automobilist die liever alles zelf in de hand heeft. Langzaam maar zeker neemt de auto meer zaken van de bestuurder over. In 2022 gaat het een stapje verder met een voorlopig akkoord dat is bereikt in Brussel.

De Europese Unie wil het aantal verkeersdoden fors terugbrengen. Dan kun je, zoals de RAI Vereniging oppert, auto’s op fietssnelheid laten rijden, of je gaat iets doen met de auto’s zelf. Dat laatste is de EU van plan. Per 2022 worden een aantal nieuwe veiligheidstechnologieën verplicht in auto’s voor op de Europese markt. Hieronder een korte opsomming wat men te wachten staat:

Auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen

Waarschuwing voor slaperigheid en verstrooidheid van de bestuurder (bijv. smartphonegebruik tijdens het rijden), intelligente snelheidsondersteuning, achteruitrijbeveiliging met camera of sensoren en datarecorder bij een ongeval (‘black box’).

Auto’s en bestelwagens

Rijstrookassistentie, precrash-systeem en bij botsingen beter presterende veiligheidsgordels.

Vrachtwagens en bussen

Specifieke eisen om het directe zicht van bus- en vrachtwagenchauffeurs te verbeteren en dode hoeken te elimineren, en systemen aan de voor- en zijkant van het voertuig om kwetsbare weggebruikers op te sporen en te signaleren, vooral bij het draaien.

Met bovenstaande verplichtingen mikt de Europese Commissie een belangrijke bijdrage te leveren om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. De EU denkt meer dan 25.000 levens te redden en 140.000 ernstige verwondingen te voorkomen tegen 2038. Onder het Vision Zero-pakket wil Brussel uiteindelijk 0 verkeersdoden realiseren tegen 2050. Een voorlopig nog zeer lastige opgave. Het aantal verkeersslachtoffers namen de afgelopen jaren juist toe.

Foto: Lambo op de Nederlandse snelweg. Via @hhitalia op Autojunk