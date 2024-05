Hoe een Mitsubishi Space Star een Porsche Cayman verslaat

Niet eens op een praktisch aspect, een ‘snelheids’-aspect. Handige kroegpraat voor Mitsubishi Space Star-eigenaren.

Ook al geldt het voor meer auto’s, de Mitsubishi Space Star bewijst dat sommige mensen gewoon uit zijn op droog op hun werk komen en niet veel meer van een auto vragen. Je moet van de 71 pk sterke 1.2 liter driecilinder in ieder geval niet verwachten dat het een strepentrekker is. En toch is er een ‘snelheidstest’ waar de Mitsubishi Space Star helemaal bovenaan staat en zelfs Porsches en BMW’s achter zich laat.

Onderzoek

Dit met dank aan een onderzoek van Car & Driver. Het onderzoek probeert uit te zoeken welke auto’s het meest en minst direct zijn qua acceleratie. Acceleratie klinkt namelijk aardig zwart-wit. Een Volkswagen Golf die er negen seconden over doet is langzamer dan een Porsche die er vier seconden over doet. Maar C&D heeft een variabele gevonden die relevanter is voor de ‘echte’ wereld. Acceleratiecijfers zijn namelijk gemeten met hulpmiddeltjes als Launch Control, waar de auto het ideale toerenbereik vindt en zelfs de turbo’s voorbereidt. Wat C&D doet is de auto laten sprinten vanaf 5 mijlen per uur (8 km/u) om hem dan te planken. Dan ‘snapt’ de auto niet dat je een sprintje doet en moet het hele proces, van het opspoelen van de turbo’s tot eventueel het reageren van de automaat, nog beginnen. Waarom? Omdat dat beter nabootst wat je kan verwachten in het alledaagse verkeer. Afijn, hoe veel reactietijd van de auto kost het?

Floppers

De slechtste auto’s in dit onderzoek zijn auto’s waarvan de 0-96 km/u sprint die de fabrikant zegt dat ‘ie haalt het ergst afwijken van de test van Car & Driver. Het is een Amerikaans onderzoek, maar met auto’s die wij ook kennen. Zo staat op plek 5 van de floppers de Porsche Cayenne Turbo GT, waar de opgave van 2,8 seconden verandert naar 4,5 seconden. Zo’n zelfde afwijking geldt voor de Ford Bronco, Range Rover Velar P250 en BMW M235i xDrive Gran Coupé. De ergste afwijking is zoals in de titel verklapt: de Porsche 718 Cayman T met handbak, waar de sprint volgens Porsche 4,4 seconden is maar Car & Driver hem tot 6,4 seconden kreeg, een verschil van 2 seconden.

Turbo

Zoals verwacht is de boosdoener bij vrijwel al deze auto’s de turbo (of turbo’s). Een turbo moet kunnen spoelen voordat deze de vermogensboost kan bieden. Bij een sprintje kan je dat eigenlijk alleen doen middels launch control of wanneer de auto weet dat je hem op zijn lazer gaat geven. Maar zoals gezegd, dit onderzoek vindt een manier om de motor te verrassen met een sprintje en dan moeten de turbo’s nog hun werk doen. Toch betekent een turbomotor niet automatisch dat een auto slecht scoort in deze test. De top vijf meest reactieve turbomotoren bestaat uit de Hyundai Sonata, Mazda CX-90, Volkswagen Golf GTI, Subaru Legacy en Subaru Outback. Allemaal met een verschil van 0,2 en 0,3 seconden ten opzichte van de fabrieksopgave.

Beste

De echte winnaars zijn echter de natuurlijk ademende motoren. Op zich logisch, want een directere verbinding tussen gaspedaal en motor krijg je eigenlijk niet. De Kia Telluride, Honda Pilot en Chevrolet Blazer, modellen met nogal oude motoren, wijken nog niet eens marginaal af van de fabrieksopgave. En de Honda Odyssey en Mitsubishi Mirage (het model dat wij Space Star noemen)? Die zitten 0,1 seconden ONDER hun fabrieksopgave.

Conclusie

Wat hebben we geleerd? Eigenlijk helemaal niks. Het lijkt ons vrij evident dat de fabrieksopgave (eventueel met launch control) niet perse de stand is waarmee je elk stoplicht verlaat, dus daar zit afwijking in. Ook verwachten we nu niet dat elk dragrace-evenement nu gevuld wordt met Space Stars. Maar goed, opvallende cijfers zijn opvallende cijfers en je weet nu meer dan je deed voorheen.