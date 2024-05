Ook het zusje van de Volkswagen Golf is 50 jaar!

Iedereen heeft het wel over de VW Golf die 50 kaarsjes uitblaast, maar daarmee vergeet je vrij snel dat zijn zusje die het qua populariteit niet redde eigenlijk eerder was.

Als we kijken naar de huidige auto-industrie, lijkt het toverwoord ‘alleskunner’ te zijn. Een auto die de voordelen van vrijwel alle populaire autotypes in één auto kan samenvatten en de meeste merken zien zo’n auto in de crossover. Auto’s die op één of meerdere aspecten flink beperkt zijn, daar kiest men niet meer voor. De enige auto’s die een uitzondering vormen zijn iconische modellen die tot en met recent (of nog steeds) topverkopers zijn.

Coupés

Een autotype wat daardoor echt met uitsterven bedreigd is: de coupé. Terwijl het zo normaal was dat een auto gewoon één deur aan elke kant had en onder het mom sportiviteit de toffe modellen een aflopende daklijn hadden. Populaire rivalen van Volkswagen hadden een coupé, denk maar aan de Opel Kadett en Manta en de Ford Capri. Volkswagen had de Karmann Ghia, maar net als de Kever was dat niet meer een pottenbreker voor des tijds. Met de introductie van de Golf vond Volkswagen het tijd om die twee merken van een veel moderner weerwoord te voorzien.

Volkswagen Scirocco

De Volkswagen Scirocco (Typ 53) wordt veel gezien als de ‘coupéversie van de Golf’. Wat niet onjuist is: de auto is gebaseerd op hetzelfde chassis, krijgt min of meer exact dezelfde motoren en is ook getekend door Giorgetto Giugiaro. Alleen waar de Golf in Wolfsburg werd gebouwd, werd de Scirocco gebouwd door Karmann in Osnabrück, net als zijn voorganger Karmann Ghia dus. Maar wat je misschien niet wist: naast de Golf als jarige job door diens debuut in 1974, is het óók het verjaardagsfeestje van de Scirocco! Sterker nog: de Scirocco was eerder dan de Golf.

Het is best een slim idee: Volkswagen wilde echt dat de Golf een daverend succes wilde worden. Niet dat de Scirocco nou per definitie kansloos was, maar zo’n model kan je iets meer risico’s mee nemen. Het risico in kwestie is dat Volkswagen de Scirocco vóór de Golf in productie nam. Uiteraard is er grondig getest, maar er is een punt waarop je de auto gewoon de wijde wereld in moet sturen. Mochten daar nog problemen door ontstaan, dan kunnen die aangepakt worden voordat de Golf ten tonele treedt. En de consument dan wel het journaille weet dan hoe de Scirocco rijdt en dan kan Volkswagen zeggen dat je diezelfde ervaring nu ook in een allemansvriend als hatchback kan krijgen.

De Golf was, naar huidige maatstaven, heerlijk compact en lichtvoetig. Logisch dus dat de Scirocco met een droog gewicht van zo’n 800 kg ook erg leuk was om mee te sturen. In 1981, met een nieuwe Golf op komst, kwam er ook een nieuwe Scirocco, de Typ 53B voor intimi. Duidelijk een Scirocco, maar dan voor de toen geldende maatstaven opgewaardeerd. De Scirocco heeft vele sportieve versies gekend: er was een GTI, een GLI en later een GTX. Ook was de tijd van de tweede Scirocco de tijd van 16V-motoren die net even een lekkere boost geven over de achtkleppers. De topversie GTX 16V leverde daardoor een ruim voldoende 139 pk.

Herboren

En toen werd het stil, maar eigenlijk ook weer niet. Op basis van de Golf III is namelijk nooit een Volkswagen Scirocco geweest. Toch kreeg de Scirocco een opvolger in de vorm van de Corrado. Dit was officieel bedoeld als een model naast de Scirocco, maar door zijn veel modernere insteek werd het al snel een vervanger.

Na de Corrado werd het echter wél stil. Van de Golf IV en V kwamen geen coupéversies. Je zou kunnen stellen dat de Eos een soort Golf V Coupé is, maar dat was meer een manier om de met tegenzin gebouwde Golf IV Cabrio te vergeten. Nee, met de zesde generatie Golf aan de horizon presenteerde Volkswagen ineens iets bijzonders. De Iroc Concept, met de ‘iroc’ van Scirocco. Een auto die in de moderne tijd ineens precies zou doen wat de Scirocco origineel deed.

Laatste Scirocco

Voordat dieselgate orde op zaken stelde bij Volkswagen, opereerde het merk onder een vrij sterk ‘waarom niet?’-beleid. Waarom niet gewoon de Scirocco terugbrengen naar het heden? Wat gedaan werd in 2008. Net als de Iroc ging het om een Golf-basis met een wat sportiever silhouet. Het was wel duidelijk nog steeds een hatchback, maar dan met een sportiever uiterlijk.

Dat terwijl je de nieuwe Scirocco zo doodgewoon kon krijgen als je wilde. De welbekende 1.4 TSI met 122 pk stond onderaan het gamma, maar daarboven zat al de EA888 2.0 TSI met 200 pk, waarmee je eigenlijk al bijna op GTI-specificaties zat (minus de chassisverbeteringen, maar dan nog). En, iets waarmee Audi ook al best slim mee was: je kon hem ook krijgen met de 140 of 170 pk sterke versies van de 2.0 TDI. Jij bent lekker aan het dieselen, maar je auto zegt ‘sportiviteit’.

Scirocco R

Over sportversies gesproken: er kwam nooit een nieuwe Scirocco GTI, GLI of GTX, maar wel een sportieve range-topper. De Volkswagen Scirocco R werd onder handen genomen door Volkswagen’s R-divisie. Door de Rising Blue-lak en grote 3×5-spaaks velgen die hij leent van de Golf R, verwacht je dezelfde specs. Namelijk de 2.0 TSI motor opgevoerd tot 270 pk met vierwielaandrijving. Maar de Scirocco R had ietsje minder pk, 265 stuks, maar dan over de voorwielen gestuurd! Best een toffe combi: GTI-dynamiek met R-power.

En waar is de Scirocco nu? In de archiefboeken. Volkswagen stopte met de Scirocco in 2017 en een vervanger, alhoewel er nog steeds geluiden over gaan in de wandelgangen, is er niet. De Scirocco is altijd het minder populaire zusje van de Golf geweest en nu zelfs de Golf het lastig heeft, is de business case gewoon niet zo geweldig. Enfin, ook de Scirocco is dus jarig, opdat we de stijlvolle Golf niet vergeten.