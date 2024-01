Porsche is als merk gewoon populairder dan BMW ///M

Iedereen wil een Porsche tegenwoordig. De Porsche verkoopcijfers 2023 zijn binnen en de aandeelhouders kunnen blij zijn.

Alle verkoopcijfers van 2023 beginnen binnen te druppelen. We zien nu voornamelijk merken die erg blij en tevreden zijn met hun verkoopcijfers. Logisch, als je een iets minder goed rapport had, ging je eerst ook een ommetje maken voordat je deze aan je ouders liet zien.

Bij Porsche zijn ze zo blij als Obelix en een ketel vol toverdrank, want de verkoopcijfers van de Duitse fabrikant van onder andere sportwagens zijn weer gestegen. Nu kun je dat ‘Duitse’ en ‘sportwagens’ tussen haakjes zetten, want ze verkopen vooral heel erg veel crossovers uit (onder andere) Slovenië. Komen we zo op terug.

Verkoopcijfers Porsche 2023

Wel schitterend, de Porsche directeur van Sales en Marketing zegt dat ‘zelfs in tijden van onzekerheid, blijft ons merk gewild en exclusief’. Met name dat laatste is wel lichtelijk ironisch, want afgelopen jaar zijn er namelijk 320.221 Porsches afgeleverd. Een indrukwekkend aantal.

Voor een exclusieve sportwagenfabrikant is dat niet heel erg weinig. Voor Porsche ook niet, het is namelijk 3% meer dan vorig jaar. Even ter referentie, van de BMW ///M-divisie (M Sport en M modellen) werden er iets meer dan 200.000 stuks verkocht.

Verdeling van de modellen

Ondanks dat Porsche ook andere auto’s verkoopt dan alleen sportwagens, doet de 911 het echt heel erg goed. Dit model verkocht 24% beter dan vorig jaar. Dat is echt ongekend voor een auto die smeekt om een facelift. Meestal neemt de interesse van een model af na enkele jaren en moet een opfrisbeurt zorgen voor een nieuwe impuls. Niet voor de 911, waarvan Porsche 50.146 stus verkocht.

Ook de Taycan deed het heel erg goed, want er gingen 40.629 over de spreekwoordelijke toonbank. Dat is een stijging van 17%. De meest populaire Porsche is nog altijd de Cayenne. Deze in Bratislava gebouwde SUV was goed voor 87.553 stuks. Dat is een afname van 8%. Daar is een reden voor: er kwam dit jaar een nieuwe.

De Porsche Macan – inmiddels alweer 10 jaar oud – deed het niet verkeerd met 87.355 exemplaren, maar vers bloed is welkom. Er staat een elektrische Macan op de planning.

De Panamera van de 971-generatie zat in het laatste jaar van de cyclus en is inmiddels vervangen door een stevig vernieuwde Panamera (of bijna geheel nieuwe). Ook opvallend is een kleine plus (13 procent) voor de 718, alhoewel cijfers van de Cayman en Boxter met 20.518 exemplaren vrij laag zijn voor een merk als Porsche.

Verdeling van de markten

Dan kijken we eventjes naar de verschillende markten waar Porsche het goed doet. De thuismarkt was goed voor 32.430 exemplaren, goed nieuws voor ons Nederlanders als we er over een paar jaar eentje willen importeren. Noord-Amerika is vooralsnog de belangrijkste markt met 86.059 exemplaren.

Dat was vorig jaar nog China, maar daalden de verkopen met 15%, maar met 79.283 verkochte Porsches zullen ze niet klagen in Zuffenhausen. In Europa (zonder Duitsland) werden 70.229 auto’s verkocht en in de rest van de wereld 52.220 stuks.

