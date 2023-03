Hoe goed verkocht de BMW M2 eigenlijk?

BMW heeft bekendgemaakt hoe goed de M2 scoorde.

Een compacte body, een zes-in-lijn onder de kap en achterwielaandrijving. BMW weet gelukkig nog dondersgoed een goede M-auto neer te zetten. Met de M2 heeft het merk een bommetje in huis.

De eerste generatie M2 werd eind 2015 geïntroduceerd. Aanvankelijk kreeg het ding wat kritiek te verduren, want er zat geen échte M-motor onder de kap. Dat ‘probleem’ werd later opgelost met de M2 Competition. Het einde van de eerste generatie kwam in zicht met de latere M2 CS. Gelukkig bleef het hier niet bij.

De BMW M2 leeft voort met de dit jaar geïntroduceerde tweede generatie. En inmiddels is de nieuwe BMW M2 in Nederland gesignaleerd. Maar hoe zat het eigenlijk met de vorige? Hoe succesvol was dit model? Niet altijd zijn merken er even happig op om officiële cijfers te delen. Gelukkig is BMW niet de kinderachtigste en hebben ze leuke info naar buiten gebracht, merkte BMW Blog op.

Eerste generatie BMW M2 productieaantallen

Wat zijn de productieaantallen van de BMW M2? Het is immers geen Volkswagen Golf waar er van één generatie zo honderdduizenden van de band rollen. Exacte getallen zijn niet gedeeld, maar tussen 2015 en 2022 zijn er zo’n 60.000 productieaantallen van de BMW M2 gemaakt.

Welke landen?

En in welke landen was de eerste generatie BMW M2 een hardloper? Ook hier weer geen keiharde cijfers. Wel heeft BMW bekendgemaakt welke regio’s het populairste waren. In Duitsland was de BMW M2 goed voor 20% van de verkopen. Op nummer twee staat de Verenigde Staten met 19%. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk (11%), China (11%) en Japan (6%).

BMW M2 G87

En van de F87 gaan we naar de G87, de tweede generatie BMW M2. Omdat Noord-Amerika zo’n belangrijke markt is voor dit model, rolt de coupé daar ook van de band. In de BMW Group fabriek in San Luis Potosí om precies te zijn.

De nieuwe is wederom verkrijgbaar met een handbak of een automaat. Voorlopig is er één uitvoering. Wellicht dat er op de lange termijn ook weer meerdere varianten verschijnen, net als met de eerste generatie het geval was.