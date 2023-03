Euro 98 veel duurder dan 95: waarom is dat?

Waarom zijn Euro 98 (en andere premium benzines) zoveel duurder dan een litertje normale peut?

De petrolhead ontkomt er niet aan: tanken! En aangezien de meeste petrolheads een benzineauto hebben, moeten ze geregeld benzine tanken. Daarbij heb je vaak de keuze tussen een gewone standaard brandstof (Euro 95 E10) en een premium brandstof: Euro 98 E5. Die eerste bevat 10 procent ethanol, de tweede heeft een hoger octaangetal en maximaal tot 5 procent aan ethanol (het kan dus ook aanzienlijk minder zijn!).

Voorheen betaalde je altijd minder dan een dubbeltje meer voor de dure brandstof. Dan hebben we het over De Goede Oude Tijd. Nog voordat corona en de oorlog in Oekraïne de boel ernstig verstoorden.

Euro 98 veel duurder

Op dit moment is de prijs van een liter normale benzine (Euro 95 dus) 1,92, volgens United Consumers. Dat is de prijs aan de snelweg bij een A-merk pompstation. Dat kan uiteraard flink goedkoper als je achteraf een onbemande pomp vindt. Voor premiumbenzines geldt een adviesprijs van 2,08.

Het zal jullie ongetwijfeld zijn opgevallen dat er wel flinke kortingen te vinden zijn qua Euro 95, maar niet echt met 98. Hierdoor is het prijsverschil al gauw 15 tot 25 cent per liter. Hoe komt dat? Bloomberg heeft het antwoord.

Sowieso is de eerder genoemde oorlog in Oekraïne een reden. Daardoor is er sowieso een energiecrisis. Rusland was een groot energieleverancier in zeer korte tijd werden de meeste economische banden tussen Europa en Rusland (behalve Heineken, die doet er nog altijd uitstekende zaken).

Nog een reden

Euro 98 is bewerkelijk om te produceren en er is relatief weinig vraag naar. Daardoor produceert men minder en dat creeërt schaarste. Dat zorgt er weer voor dat de vraag afneemt, daar de prijs te hoog is voor velen om het kopen van premium benzine te rechtvaardigen.

Dan is er nog een andere reden. De brandstofmaatschappijen moeten voor de Amerikaanse markt nu de benzines veel verder ontwikkelen. Daar zijn sinds kort nieuwe eisen voor zwavelarme benzine. Brandstofbedrijven zijn dus veel drukker om die benzines te produceren en dat gaat (ietsje) ten koste van onze 98.

Nu zijn er petrolheads die zweren bij benzine. Zeker bij oldtimers en youngtimers is het gebrek aan ethanol een zege voor de techniek. Daarbij zijn er ook veel getunede auto’s die (iets) beter (lijken) te presteren als er 98 in zit. Dus voor hen is 98 nog steeds de enige optie, alleen wordt deze relatief gezien wel steeds duurder.

