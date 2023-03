Hyundai verzint oplossing voor gedoe met laadkabel

Geen vieze handen, geen zware kabel. Deze laadrobot van Hyundai helpt je een handje op weg.

Het laden van een elektrische auto verloopt nu eenmaal net wat anders dan een brandstofslang in je tank steken. Een AC-kabel is makkelijk beet te pakken, maar een dikke DC-kabel voor snelladen vergt toch wel vaak twee handen. Om nog maar te zwijgen dat je hiermee aan het klooien bent op een onoverdekte plaats. Zeg, kan dat niet makkelijker?

Jazeker, zeggen ze bij Hyundai. Het Koreaanse merk heeft een oplossing gevonden voor de luie automobilist. Of automobilisten met een beperking, die helemaal niet zo goed overweg kunnen met het bedienen van een laadkabel. Hyundai heeft een slimme laadrobot bedacht en voor het eerst is de kabel nu ook in actie te zien. Een Hyundai IONIQ 6 fungeert als voorbeeld.

De slimme laadrobot werkt zo simpel als het klinkt. Je parkeert je elektrische auto bij het laadstation en de robot zorgt dat de kabel in het laadcontact geprikt wordt. De robot is uitgerust met allerlei slimme sensoren om onder andere obstakels om zich heen te kunnen zien.

Het is geen fata morgana. De laadrobot van Hyundai bestaat echt en zal over een paar dagen live te zien zijn tijdens de Seoul Mobility Show 2023 in Zuid-Korea. Wanneer we deze robots ook in de praktijk gaan meemaken is nog niet bekend. Hyundai komt niet verder dan een vage ‘binnenkort’.

Hyundai is niet het enige merk dat werkt aan slimme laadoplossingen. In 2019 presenteerde Volkswagen een laadrobot om EV’s op te kunnen laden.