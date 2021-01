Hoe is het nu met: Martin Winterkorn? - Autoblog.nl

Hij was boegbeeld van het Volkswagen dieselschandaal, werd opgepakt en sindsdien is het nogal stil rondom het persoon Martin Winterkorn. Hoe gaat het nu met deze man?

Geef maar toe. De intro van het artikel las je met de stem van Ivo Niehe in je hoofd. Helaas is Winterkorn geen tv-ster, dus een uitgebreid interview van de tv-show presentator zit er niet in. Wel is er een update te melden over de situatie van Martin Winterkorn.

Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat het dieselschandaal aan het licht kwam. Namelijk september 2015. Destijds was Martin Winterkorn topman binnen de Volkswagen Groep. Toen er koppen moesten rollen was het onvermijdelijk dat ook de naam van deze Volkswagen-man werd genoemd. Aanklagers kijken nog altijd in hoeverre Winterkorn nu was betrokken bij het schandaal en waar hij precies verantwoordelijk voor was. In dat kader valt er nieuws te melden.

Streep door aanklacht

De rechtbank in Braunschweig (Duitsland) heeft bepaald dat Winterkorn niet langer vervolgd zal worden voor het manipuleren van de markt met sjoemeldiesels. Reden voor deze uitspraak is dat de straf die hij zal krijgen in een andere zaak naar verwachting behoorlijk heftig zal uitpakken. Zo staat Winterkorn ook terecht voor fraude. Simpelweg omdat hij de autoriteiten niet op tijd heeft gewaarschuwd toen Volkswagen willens en wetens aan het klooien was met de software van diesels.

Fraudezaak in februari

Het is nu niet zo dat Martin Winterkorn de dans ontspringt. In februari zal de rechtbank de fraudezaak van de voormalige Volkswagen-topman gaan behandelen. Het is uiteindelijk afwachten wat voor uitspraak de 73-jarige te horen gaat krijgen. (via Autonews)