Dit is de duurste Phaeton van Nederland - Autoblog.nl

Maak je geen zorgen, ook op de duurste Phaeton van Nederland is lekker op afgeschreven.

Het is eigenlijk heel erg vreemd dat Volkswagen een tijdje geleden met de Phaeton aan kwam zetten. Iedereen wist dat het fout zou gaan en warempel: het gíng fout.

Hele korte historie

Heel kort: Ferdinand Piëch was er een beetje ondersteboven van het feit dat Mercedes-Benz de A-Klasse introduceerde. Als Das Haus een Golf-concurrent ging bouwen, dan kon VW een Mercedes S-Klasse concurrent bouwen. En zo geschiedde. Dat verhaal is niet helemaal compleet overigens. VW wilde in de middenklasse een hogere positie bekleden (ten opzichte van Opel en Ford) en de Phaeton diende als een soort imagebuilder.

Geen succes

Een succes was het niet. Concernbroeder Audi had bijna tegelijkertijd de A8 (D3) op de markt gebracht en de BMW 7 Serie (E65) was vooruitstrevender dan ooit. Maar hey, je hebt er wel een geweldige occasion aan. Daarom gingen we eens op zoek naar de duurste Phaeton van Nederland die we op Marktplaats konden vinden. Dat is een vrij eenvoudige exercitie, je gaat naar de Phaeton-pagina en selecteert ‘prijs hoog-naar-laag’.

Duurste Phaeton van Nederland

En dit is ‘m! Met een vraagprijs van 19.995 euro is het absoluut de duurste Phaeton van Nederland (op Marktplaats). Het wil niet zeggen dat het dikste is. Die zijn juist vrij goedkoop. Voor minder dan 5 mille tik je een hele vroege 5.0 V10 TDI 4-Motion op de kop. Ondanks dat de techniek erg gaaf is (als deze werkt), is de V10 TDI wel erg gevoelig en is sleutelen bijzonder lastig en prijzig. Ergo, ze worden voor de oud-ijzerprijs verkocht.

Rijdende Tofifee

De duurste Phaeton van Nederland is een bruin exemplaar met de 3.6 VR6-motor. Dat is in basis hetzelfde blok als in de Audi Q7, Porsche Cayenne en diverse VW’s (Passat CC, R36 en Touareg) te vinden is. Uiteraard heeft de auto quattro-vierwielaandrijving (die in de Phaeton 4Motion heet). Het is ook nog eens een vijfzitter, dus in de prijslijsten was dit juist de goedkoopste Phaeton van Nederland! Wel is de auto fraai samengesteld, een bruine carrosserie met een tweedelig bruin interieur. Natuurlijk moet het je ding zijn om in een rijdende Tofifee rond te karren, maar het heeft wel wat.

Is de duurste Phaeton van Nederland wat?

Dan is het de vraag: is het ook wat? Ondanks dat de auto in tien jaar tijd een ton goedkoper is geworden, is 20 mille alsnog flink wat geld voor een Phaeton, al helemaal voor eentje met 133.000 km op de klok. De geautomatiseerde verkooptekst kan daar helaas geen verandering brengen. Aan de andere kant: dit soort nette Phaetons van na de facelift zijn een beetje gestopt met afschrijven, lijkt het. Ook in Duitsland ben je met gemak 16 tot 20 mille kwijt voor een soortgelijke auto (check hier maar op Mobile.de).

Ook is de duurste Phaeton van Nederland een rijdend statement dat je gewoon een bijzonder fijne auto wenst. Dat je niets geeft om een badge, imago of wat andere mensen over je kunnen denken. Intussen rijd je lekker in een cocoon van leder, hout en een puik Dynaudio-systeem. Wat wil een mens nog meer?