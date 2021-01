In Duitsland geven ze gratis leaseauto's weg - Autoblog.nl

Een leasecontract van 0 euro per maand, In Duitsland kun je gewoon een gratis leaseauto scoren!

Ongewone tijden brengen ongewone ontwikkelingen met zich voort. Door een combinatie van twee factoren zijn er leasecontracten in Duitsland waar het bedrag op 0 euro per maand staat. Wat is hier aan de hand?

Ik zei het al twee factoren. Het eerste is subsidie. De Duitse overheid stimuleert elektrische auto’s en is niet kinderachtig op het verstrekken van subsidie. Waar we in Nederland maximaal 4.000 euro kunnen krijgen op een nieuwe auto, ligt dat bedrag in Duitsland op een maximumbedrag van 9.000 euro. Kijk, dat schiet lekker op.

Ten tweede is het zo dat autofabrikanten in Europa zoveel mogelijk groene auto’s willen verkopen. Hoe meer op een kenteken, hoe beter. Dit is om te kunnen voldoen aan de strenge EU-eisen omtrent het wagenpark van een autofabrikant. Hoe meer elektrische auto’s er worden verkocht, hoe sneller een automerk het voor elkaar krijgt om onder die CO2-norm van 95 gram te komen. Vandaar ook de regen aan hybride modellen de afgelopen tijd en het feit dat autofabrikant opmerkelijk constructies met elkaar aangaan.

Gratis leaseauto in Duitsland

In het voorbeeld van een gratis leaseauto hebben we bijvoorbeeld een Renault Kangoo Z.E. Het zakelijke leasecontract is 0 euro per maand op basis van 24 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De verzekering en de kosten voor het opladen zijn wel voor eigen rekening, maar dan nog is het extreem goedkoop autorijden.

There we have it the €0 leasing rate in Germany for BEVs thanks to various government subsidies pic.twitter.com/mjxUHvoITp — Matthias Schmidt (@auto_schmidt) January 17, 2021

Een ander voorbeeld is afkomstig van Autohaus Köning. Dat is Renault-dealer met meer dan 50 vestigingen in Duitsland. Ze bieden een tweejarig leasecontract met de Renault Zoe voor 0 euro per maand. Normaal gesproken zou het contract 125 euro per maand kosten, maar de subsidies dekken dit bedrag inclusief een waarborgsom die betaald dient te worden. (via Fleeteurope)