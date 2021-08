Demonstreren tijdens F1-weekend mag, maar niet overal

Slecht nieuws voor de tegenstanders van de Formule 1 in Zandvoort. Ze mogen tijdens het raceweekend demonstreren, maar slechts op een paar plekjes.

Wij als autoliefhebbers kijken er al jaren reikhalzend naar uit; de Grand Prix op Zandvoort. Eindelijk, na 36 jaar racen er weer Formule 1-bolides over het circuit in de duinen. Iets mooiers kun je je als racefan bijna niet voorstellen.

Voor ons is het dan ook moeilijk te begrijpen dat er mensen zijn die er juist helemaal géén zin in hebben. Die het maar stom vinden. En slecht voor het klimaat en de diertjes enzo. Maar die mensen zijn er wel degelijk, en best veel ook. En hun stem moet ook gehoord worden.

Daarom mogen ze demonstreren van de gemeente

Demonstreren is een grondrecht en dat is natuurlijk hartstikke goed. Dat betekent dat er ongetwijfeld actiegroepen zijn die tijdens het raceweekend van dat recht gebruik gaan maken. Extinction Rebellion is zo’n groep.

Deze activisten zetten zich in voor een beter klimaat en doen dat door -naar eigen zeggen- een beetje buiten de lijntjes te kleuren. Zo hebben ze in het verleden geregeld drukke kruispunten bezet om hun punt kracht bij te zetten.

Ze zitten eraan te denken om tijdens het weekend van 3,4 en 5 september ook zo’n soort actie te gaan houden. Maar waar gaat dat plaatsvinden?

De gemeente komt met demonstratielocaties

De gemeente Zandvoort ziet het niet zitten dat groepen als Extinction Rebellion de race in de war gaan schoppen en heeft dus plekken aangewezen waar gedemonstreerd mag worden, meldt NH Nieuws. Waar die gaan komen, was bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet bekend. Maar het zal niet in de Tarzanbocht zijn.

Maar aan de andere kant, al moeten ze in de Noordzee demonstreren, Extinction Rebellion heeft daar lak aan. Een woordvoerder zegt namelijk:

Een randje ongehoorzaamheid hoort wel bij Extinction Rebellion. En binnen de lijntjes kleuren niet echt. Extinction Rebellion laat zich in ieder geval niet afvoeren naar ‘een bloedeloze plek’ ergens achteraf in het dorp.

Bang voor een demonstratieverbod wegens de corona’s is de woordvoerder ook niet.

“Dat zou wel heel cynisch zijn, dat we geen actie mogen voeren terwijl er verderop hele mensenmassa’s op de tribune zitten.”

En daar heeft hij wel een punt.

Hoe het verder gaat horen we snel

Voor nu is er dus nog niet veel meer te zeggen dan bovenstaand. Er mag worden gedemonstreerd, alleen weten we nog niet waar. En Extinction Rebellion gaat zich daar niet aan houden. Daar komt het in het kort wel op neer.

Conclusie; laten we hopen dat ieders stem wordt gehoord, maar dat het vooral een feest gaat worden voor iedereen. Maar voor ons liefhebbers nog het meest!

En verder wachten we geduldig af.