Deze Aston Martin simulator is duurder dan een Aston Martin

Is het dan niet beter om een echte Aston Martin te kopen in plaats van deze simulator?

Je hebt in elk geval één zekerheid. Met een Aston Martin simulator hoef jij je geen zorgen te maken over olie bijvullen of onverwacht onderhoud, met een échte kan dat wel het geval zijn.

Maak kennis met de AMR-C01-R. Geen nieuw model van de Britse autofabrikant. Nee, dit is een prijzige simrig van Aston Martin in samenwerking met sim-specialist Curv.

Dit is niet de eerste keer dat Aston Martin en Curv samen een simulator bouwen. De vorige, de AMR-C01 uit 2020, was al een staaltje high-end simracen. De nieuwe AMR-C01-R doet daar nog een schepje bovenop. Zo heeft de stoel een zithouding geïnspireerd op de Aston Martin Valkyrie. Zo lig je als een verkapte Fernando Alonso van Temu te zweten tijdens een potje iRacing. Of Gran Turismo met een Renault Kangoo.

De sim bestaat uit een koolstofvezel monocoque. Een leuke verwijzing naar de auto’s van Aston Martin is de iconische grille aan de voorkant. De specs van de simulator zijn net zo deftig als de hardware in een echte Aston Martin. Je hebt een 49-inch curved monitor met een 240Hz refresh rate en een Intel-chip van de 14e generatie is verantwoordelijk voor het rekenwerk.

Een NVIDIA GeForce RTX 5090 zorgt voor de grafische pracht op je beeldscherm. Afsluitend 32GB aan DDR5-geheugen en 2TB SSD-opslag zodat je meerdere racegames kunt installeren.

Maar dan de prijs…

De titel gaf al weg dat dit geen speeltje is om met sinterklaas cadeau te doen. Tenzij je diep in de slappe was zit. Er worden slechts 50 van deze simrigs gebouwd. Het prijskaartje van bijna £60.000, exclusief belastingen, hakt er wel in.

Dat is omgerekend meer dan 70.000 euro. Kun je een leuke Vantage van kopen hoor. Die heb ik toch liever dan zo’n simulator op de zolderkamer. Sterker nog, er Aston Martins te vinden op Marktplaats die voordeliger zijn dan deze sim.