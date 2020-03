Hoe schreeuwend duur wordt deze McLaren F1 GTR?

Hoeveel Eckermen heb je nodig voor deze McLaren F1 GTR?

Supercars met heumig veel vermogen, tegenwoordig heb je er ontzettend veel van. In een wereld met steeds meer miljonairs is de markt voor exclusieve exoten groter dan ooit. In de jaren ’90 was dat een heel ander verhaal. Na de excessen van de jaren ’80 was het klimaat niet bepaald gunstig voor super- of hypercars. Auto’s als de Jaguar XJ220 zouden nu binnen twee tellen uitverkocht zijn. Destijds probeerde jan en alleman hun bestelling voor de auto af te zeggen.









Desondanks, of misschien juist dankzij deze supercar-armoede zag in nineties een van de meest iconische sportwagens ooit het daglicht. Medio jaren ’90 kwam McLaren op de proppen met de door Gordon Murray ontworpen F1. Het was een ruimteschip met de bestuurderstoel in het midden. Geen wonder dat Elon Musk er eentje kocht. De ruimte waar de motor in de lag was bekleed met goud, de motor zelf was van puur goud. Dit waren de hoogtijdagen van BMW. Er zijn niet voldoende superlatieven om de genialiteit van de atmosferische V12 met een specifiek vermogen van meer dan 100 pk per liter te beschrijven.









Toch wordt de McLaren F1 ook niet in de oplage gebouwd die oorspronkelijk gepland was. Dat heeft niet alléén te maken met gebrek aan vraag overigens. McLaren ging in zee met Mercedes en uit pure nijd voor de geniale V12 van BMW was er daarna geen plek meer voor de Macca F1. Maar ja, de beperkte oplage waarin de F1 gebouwd is, die helpt nu de prijs van een F1 alleen maar nóg verder omhoog te stuwen. Je legt tegenwoordig zomaar een bedrag van acht cijfers neer voor de gaafste Macca (de enige gave Macca?) ooit.









De F1 GTR die nu te koop staat zal hierop geen uitzondering zijn. Het is namelijk de eerste GTR Longtail die ooit gebouwd is. De langstaart ontstond speciaal voor de racerij, maar later is deze unit (chassis 19R) omgebouwd voor gebruik op de straat door Lanzante. Je weet wel, dat team dat in 1995 de 24 uur van Le Mans won met de McLaren. Het is een van de tien bestaande F1 GTR Longtails.









Mocht je de auto kopen, dan krijg je er alle onderdelen bij om ‘m weer terug te bouwen naar racespec mocht je dat willen. Tevens krijg je een boekje van Gordon Murray himself erbij over de historie van dit specifieke exemplaar. Alleen dat is al een miljoen of tien waard, niet? KOOOOP DAN!!1!