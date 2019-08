Deze McLaren F1 komt vers uit de fabriek rollen

Bijna letterlijk.

Tsja, de McLaren F1. Er zijn weinig auto’s zo spraakmakend als dit bizarre project van Gordon Murray in de jaren ’90. Je moet je even voorstellen dat er toen nog geen sprake was van hybride-technologie en Bugatti met hun krankzinnige budget zat nog niet eens aan de tekentafel van de Veyron. De belangrijkste features van de auto waren niet eens karrenvrachten aan pk’s. Het was gewoon de bedoeling om de beste supercar ooit te maken. De auto had een topsnelheid van meer dan 385 km/u, een 627 pk sterke 6.1 liter V12 (van BMW) die slechts 1.138 kilo in beweging hoefde te zetten, terwijl het een relatief praktische supercar was. De bijzondere driezits configuratie waar de bestuurder in het midden zit, geflankeerd door twee passagiers (één meer dan al zijn soortgenoten), is briljant en heeft meer voordelen dan je zou denken. Het trucje is slechts recent herhaald door het huidige McLaren.

Eigenlijk geven we de auto nu al meer intro dan hij nodig heeft. Hij is simpelweg geweldig, volgens menig autoliefhebber. Helaas was het vrij duur om de auto aan de man te brengen en daarom zijn er maar 106 auto’s gebouwd. Daarbij telt men ook de race-versies op, straatlegale F1’s zijn er maar 64. Door de begeerlijke status en het lage aantal exemplaren, hoef je geen stuntprijzen te verwachten.

Zonde als je een versie bezit die niet zo fris meer is. Zoals naar alle waarschijnlijkheid chassis nummer 63, die door McLaren Special Operations, beter bekend als MSO, van voren af aan opnieuw gebouwd is. Nou kennen we MSO vooral van alles wat je qua opties maar kan wensen alvorens je de sleutels van een gloednieuwe McLaren in handen krijgt, ook hebben ze sinds recent een restauratie-‘programma’. Na de F1 GTR Longtail in klassieke Gulf-kleuren is het de beurt aan McLaren F1 met chassisnummer 063.

De grijze lakkleur is niet de mooiste waarin de auto ooit is geleverd. Sterker nog, de McLaren F1 is wat ondergetekende betreft niet eens een hele mooie auto. Wel heel simpel, tijdloos en functioneel, dat moet ik zelfs toegeven. En zo compleet gerestaureerd, waar zo’n beetje elk onderdeel door de MSO-specialisten onder handen is genomen, met het goud in de motorruimte wat blinkt als nooit tevoren, moeten zelfs de mensen die niks hebben met de F1 toegeven dat dit project net zo briljant is als de originele F1 ooit was.

Waar het werk van de vaklui van MSO écht goed te zien is, is het interieur. Ook hier is alles opnieuw gestoffeerd, gestikt, en in elkaar geschroefd. De stoelen, waar alcantara wordt gecombineerd met leer in dezelfde kleur grijs als het exterieur (met een geweldig beetje oranje op de bestuurdersstoel) heeft er nog nooit zo beeldschoon uitgezien. Er is kosten noch moeite bespaard om deze F1 beter te maken dan ooit. We moeten zeggen: dat is gelukt.

Binnenkort zal de nieuwe/oude F1 te zien zijn op het Hampton Court Concours d’Elegance. Voor nu hebben we de plaatjes, die spreken boekdelen.