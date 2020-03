Je auto stilzetten vanwege Corona? Zo spaar je ‘m!

Als je auto lang stilstaat liggen er bepaalde gevaren op de loer. Vandaar even een reminder over hoe je deze kan mitigeren.

In deze barre tijden is er ook goed nieuws te melden. Althans, voor de groene lobby. Omdat de echte economie zo goed als platligt, rijden er veel minder auto’s rond. De lucht is schoner dan ooit. Maar voor jouw auto en als verlengde daarvan jouw portemonnee is dat stilstaan niet per se goed. Of geld moet rollen, daar kan je over twisten. Dat een auto af en toe moet rollen, daar is eigenlijk wel consensus over.

Zelf heb ik hier de nodige ervaring mee. De 944 gaat elke winter de stalling in en de Dreier staat daar nu ook al best lang. Ik maak namelijk maar weinig woon-werk kilometers voor autoblog en door de week studeer ik als hobby voor erbij geneeskunde. Daar ga (althans, ging) ik dan met mijn stalen ros heen. Met een mager loon, veel uitgaven en een laag kilometrage is twee auto’s voor de deur zetten niet echt een geweldige optie in Nederland. Eigenlijk moet ik er gewoon minimaal één verkopen. Maar ja, je bent een autoliefhebber en hopeloze romanticus. Dus probeer ik ze maar zo goed mogelijk te conserveren voor over een jaar of twee (of ach ja, drie of vier nu misschien).

Goed, hoe doe je dat dan, je auto met zo min mogelijk schade stil zetten? Wel, om te beginnen natuurlijk door ze in een droge (maar niet té droge) stalling te plaatsen. Maar daarnaast zijn er nog wel wat andere dingetjes die je in de hand hebt. Een bloemlezing op basis van eerdere berichtgeving.

Banden

Een van de dingen waar het minste discussie over bestaat is het beschermen van de banden. Als een auto lang op dezelfde plek stilstaat, kunnen de banden ‘vierkant’ worden. Dan heb je dus meteen slechte vibraties als je eindelijk weer gaat rijden. Om dit te voorkomen kan je een aantal dingen doen. De banden voor het stilzetten flink opblazen (3 tot 4 bar) helpt. Verder is het afhankelijk van waar de auto staat soms wellicht mogelijk de auto een stukje verder te rollen. Tevens zijn er speciale matten op de markt die het gewicht een beetje verdelen en je banden minder belasten.

Accu

Iedereen zal het wel weten: als een auto heel lang stilstaat krijgt de accu een tikkie. Als die klap te groot wordt, dan kan er diepontlading plaastvinden en heb je geen andere keus dan een dure nieuwe accu kopen. Wat helpt is de accu loskoppelen zodat sluipverbruikers (een rood flikkerend lampje bijvoorbeeld) ‘m niet stiekem langzaam leegtrekken. Een druppellader kan ook helpen, maar of je die kan gebruiken ligt aan waar je auto staat. Een faux pas die je moet vermijden is de auto kunstmatig ontladen en dan opladen. Sommigen denken dat dat goed is, maar dat is het niet.

Roest

Controversieel is het gebruik van een hoes om je auto af te dekken. Het lijkt op het oog een verstandig idee om stof en ander vuil van je auto af te houden. Maar zo’n hoes kan ook water vangen en vasthouden. Het kan dus ook de perfecte bodem zijn voor roest. Bij roest denk je overigens waarschijnlijk primair aan de carrosserie, maar andere onderdelen van je auto kunnen natuurlijk ook prima roesten. Daarom is het belangrijk dat je je auto voordat je ‘m lang stilzet goed warm rijdt, zodat zoveel mogelijk water uit het traject van benzinetank naar einddemper gejaagd is.

Tevens wil je zo min mogelijk water en (bio-)ethanol in je tank hebben. Dat is tegenwoordig lastig, maar je tank volmikken met goede peut (als het kan zonder gemalen planten erin) is een puik idee. Er zijn additieven die je in je tank kan stoppen, maar of die nuttig zijn is voer voor discussie op menig forum. Overigens geldt dat voor vrijwel alle topics rondom dit onderwerp. De een vindt de zorg voor de heilige koe nooit ver genoeg gaan, de ander vindt het allemaal maar onzin.

Top tip ter afsluiting

Het lijkt intuïtief een goed idee om af en toe een stukje te rijden met de auto om een aantal van bovenstaande ‘issues’ te tackelen. Op zich is dat ook zo, maar doe het dan wel goed! De auto even koud starten en verzetten spaart wellicht je banden, maar belast je accu en geeft potentieel een grotere kans op roest. Alleen als je de auto dan echt weer warm laat draaien is het een redelijke optie. Als je je auto ergens stalt bij een bedrijf, check dan ook hoe zij daar mee omgaan.

