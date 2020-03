En jawel, ook F1 Grand Prix van Azerbeidzjan uitgesteld

Het moment dat je wist dat komen ging is daar: ook de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan gaat (voorlopig) niet door.

Sinds bekend werd dat de eerste F1 race van het seizoen in Australië niet doorging, is het de vraag wanneer we dan wel los kunnen gaan. Eerst hoopten we nog dat het F1 circus bij het begin van het Europese seizoen in Zandvoort wel weer in actie kon komen. Maar inmiddels weten we dat ook dat onmogelijk is. Vervolgens werden de pijlen op Azerbeidzjan gezet. De race in het petroleumrijke staatje staat op de planning voor 7 juni en is vaak goed voor spektakel. Bovendien is Azerbeidzjan een dictatuur en dat is volgens Helmut Marko zeer gunstig in dit soort gevallen.

Prinsen en dictators

Een dag later is die mooie(?) gedachte alweer achterhaald. Motorsport-total bericht namelijk dat er in Bakoe crisisoverleg heeft plaatsgevonden. Daaruit zou toch de conclusie gekomen zijn dat de F1 race in de stad ook maar uitgesteld moet worden. Over een nieuwe datum rept men nog niet. Voor Bakoe geldt hierbij dezelfde uitdaging die ook voor Monaco geldt. Omdat het een straatrace betreft moet het circuit eerst opgebouwd worden en de stad lamgelegd. Dat kan niet zomaar op een andere datum kennelijk, ook niet in een Prinsdom of een dictatuur.

Canada

Het vermeende uitstel/afstel van de race in Azerbeidzjan betekent dat de eerste geplande race die nog níet is afgezegd nu de Grand Prix van Canada is. Die staat op 14 juni op de kalender. Er zijn al geruchten dat de race in Montréal ook niet door kan gaan. Dat hangt natuurlijk af van hoe Corona zich verder gaat ontwikkelen (in Noord-Amerika).

Het F1 seizoen van 2020

Mocht het nog niet duidelijk zijn kijken we meer en meer aan tegen een heel bijzonder F1 seizoen. Hoeveel races er uiteindelijk verreden zullen worden is de vraag. Wat we al wel vrijwel zeker weten is dat de seizoensstart later dan ooit valt. In 1951 viel de eerste race van het seizoen op 27 mei. Destijds werd er gereden op het circuit van Bremgarten in Zwitserland. Hoeveel races denk jij dat er dit jaar doorgang zullen vinden?