Nieuwe Toyota Tundra is hier, zonder V8

Met een compleet nieuwe motor is de nieuwe Toyota Tundra er klaar voor om het op te nemen tegen zijn concurrenten.

Je zou het misschien niet denken, maar ook aan de andere kant van het plas zijn ze bezig met downsizing. Sterker nog, dat is al een tijdje aan de gang. Kijk maar naar de pickups. Waar voorheen een dikke V8 de norm was zie je nu steeds meer zescilinders als vervanger van die grote slurpende achtpitters opduiken.

Nieuwe Toyota Tundra motor

De RAM 1500, de Ford F-150 en nu moet ook de Toyota Tundra eraan geloven. Weg is de prehistorische maar o zo lekkere 5.7-liter grote V8. Daar is een zescilinder voor in de plaats gekomen. Toyota levert de nieuwe Tundra in twee smaakjes. Instapper is de twin-turbo 3.5-liter V6 met 394 pk en 649 Nm koppel. Daarboven zit dezelfde motor, maar dan als i-Force Max. De Tundra krijgt er dan nog een elektromotor aan het geheel toegevoegd. Het topmodel levert 443 pk en 790 Nm koppel. In beide gevallen is er sprake van een automaat met tien versnellingen. De pickup mag met deze motor maximaal 5.443 kg trekken.

Uiterlijk

Qua uiterlijk is de Tundra ook op tal van punten anders. De grille, wat al groot was, is nu nog meer confronterend voor menig achteruitkijkspiegel. De vernieuwingen zijn vooral modernisering, want het is nog altijd onverminderd herkenbaar als een Tundra. Die modernisering gaat door in het interieur.

14-inch

Het begint met een 8.0-inch scherm voor het infotainment. Maar als je opties gaat aanvinken kun je ook opteren voor het 14-inch touchscreen, zoals je ziet op de foto’s. Het is dan net een soort tablet dat ze geplakt hebben op het dashboard.

De prijs is in in de Verenigde Staten nog niet bekend. Net als zijn voorganger, zal de nieuwe Toyota Tundra vermoedelijk niet naar Nederland komen. Het groepje ondernemers dat de pickup graag als werkpaard gebruikt op grijs kenteken is aangewezen op import, wat ook bij een RAM of Ford pickup het geval is.